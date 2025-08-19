Nhập khẩu container Mỹ tháng 7 cao kỷ lục

Lượng container nhập khẩu của Mỹ tăng mạnh, đạt hơn 2,62 triệu TEU, cho thấy nhu cầu mùa vụ và tác động từ các chính sách thuế quan mới.

Theo Báo cáo Vận tải toàn cầu của Descartes Systems Group, tháng 7 vừa qua, lượng container nhập khẩu của Mỹ đạt hơn 2,621 triệu TEU (đơn vị tương đương container 20 feet), tăng 18,2% so với tháng 6 và cao hơn 2,6% so với cùng kỳ năm 2024. Mức này chỉ thấp hơn kỷ lục mọi thời đại được thiết lập vào tháng 5/2022 đúng 555 TEU. So với tháng 7/2019 (trước đại dịch), khối lượng nhập khẩu tăng 19,3%.

Nguồn hàng từ Trung Quốc tăng vọt lên 923.075 TEU, cao hơn 44,4% so với tháng trước, đạt mức cao nhất từ đầu năm 2025. Dù vẫn thấp hơn đỉnh kỷ lục tháng 7/2024 khoảng 9,8%, thị phần hàng hóa từ Trung Quốc đã lên 35,2%, cao nhất từ đầu năm nhưng vẫn thấp hơn mức 41,5% vào tháng 2/2022. Hong Kong (Trung Quốc) cũng ghi nhận mức tăng đáng kể 47,8%, tương đương 25.185 TEU.

Lượng container của Mỹ tăng vọt có ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ. Ảnh:Kalyakan

Trong tháng thứ hai liên tiếp, các cảng Bờ Tây duy trì vị trí dẫn đầu về thị phần so với các cảng Bờ Đông và vịnh Mexico. Đáng chú ý, thời gian vận chuyển qua cảng chỉ tăng nhẹ, cho thấy hệ thống hạ tầng vẫn vận hành hiệu quả bất chấp lưu lượng hàng hóa lớn.

Ông Jackson Wood, Giám đốc chiến lược ngành tại Descartes, nhận định: "Sau hai tháng tăng trưởng không đồng đều, sự bứt phá của tháng 7 cho thấy tác động của chính sách thuế quan của Mỹ không chỉ phụ thuộc vào chu kỳ nhu cầu mùa vụ. Tuy nhiên, mức độ bất ổn thương mại vẫn cao khi các nhà nhập khẩu Mỹ phải đánh giá lại chuỗi cung ứng trước những thay đổi về thuế".

Các yếu tố này bao gồm: áp thuế đối ứng lên hơn 60 quốc gia từ 1/8, áp thuế riêng với Ấn Độ từ 7/8, thuế phổ quát đối với đồng và thời điểm 15/10 hết hiệu lực đình chiến thuế quan Mỹ - Trung. Diễn biến này khiến nhiều doanh nghiệp nhập khẩu được cho là đã đẩy mạnh nhập hàng sớm trước khi các chính sách mới có hiệu lực.

Descartes Systems Group là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp logistics dựa trên nền tảng điện toán đám mây, phục vụ khách hàng trên toàn cầu. Công ty chuyên hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ thương mại quốc tế. Thông qua các báo cáo phân tích thị trường định kỳ, Descartes cung cấp dữ liệu và thông tin chuyên sâu giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động.

Gia Hân (Theo Food Logistics)