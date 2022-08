Nhập 28.000 ống thuốc đông máu giải nguy cơ ngưng mổ tim

Chiều 17/8, lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết 28.000 ống thuốc Prosulf 10mg/ml (chứa hoạt chất Protamin sulfat) chuyên dùng trong mổ tim vừa về đến Việt Nam, sẽ được chuyển đến các bệnh viện.

Lượng thuốc này sẽ giải quyết được tình trạng thiếu thuốc Protamin sulfat ở nhiều bệnh viện, không còn cảnh các viện phải hỗ trợ vay mượn thuốc lẫn nhau. Do protamin là thuốc hiếm, Cục Quản lý Dược khuyến cáo các cơ sở khám chữa bệnh dự trù, phối hợp với cơ sở nhập khẩu để chủ động đặt hàng và thực hiện các thủ tục nhập khẩu thuốc, đảm bảo nguồn cung, tránh thiếu hụt thuốc.

Trước đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu các bệnh viện rà soát kế hoạch mua sắm, sử dụng thuốc Protamin sulfat; cơ sở nhập khẩu chủ động cung ứng kịp thời cho thị trường, tránh thiếu thuốc do ký hợp đồng muộn.

Hôm 12/8, VnExpress có bài viết phản ánh nhiều bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Tim Hà Nội, Tim mạch Quốc gia... chỉ còn thuốc dùng trong một vài tuần do khó khăn trong mua sắm, không có nhà cung ứng, nguy cơ phải ngưng các ca mổ tim vì không có thuốc thay thế.

Hai ngày sau, Cục Quản lý Dược thông tin Protamin sulfat là thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm, là mặt hàng không thể thiếu trong quy trình phẫu thuật tim - lồng ngực, nên được ưu tiên trong việc xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành. Tuy nhiên, đến nay chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Gần đây, Cục cấp phép cho một số cơ sở để nhập khẩu Protamin sulfat (chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành) đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh.

Theo thông tin từ các cơ sở nhập khẩu, lượng thuốc Protamin sulfat đã được cấp phép nhập khẩu là đúng số lượng dự trù từ đơn vị khám chữa bệnh có nhu cầu, song sắp tới vẫn có thể thiếu do nhu cầu tăng hơn so với dự trù. Lý do chính là thuốc Protamin sulfat chỉ sử dụng trong quy trình phẫu thuật tim - lồng ngực với nhu cầu không nhiều, các hãng dược thường chỉ sản xuất sau khi có đơn đặt hàng.

Protamin sulfat là thuốc có tác dụng trung hòa khả năng chống đông máu của Heparin. Thông thường, trong cuộc mổ tim, bác sĩ phải dùng thuốc Heparin để chống đông máu, ngăn chặn sự hình thành cục máu đông. Khi kết thúc cuộc mổ, Protamin sulfate được dùng để trung hòa Heparin, đưa cơ thể trở về bình thường. Nếu không có cặp đôi thuốc này song hành nhau, bác sĩ sẽ không thể tiến hành ca mổ tim.

