Nhân viên vệ sinh máy bay trả lại tiền cho khách Australia bỏ quên

An GiangNhân viên vệ sinh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc khi làm việc nhặt được túi xách chứa hơn 2.300 đô la Australia đã trả lại cho du khách.

Ngày 14/10, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết nữ hành khách người Australia bỏ quên túi xách vào chiều qua trên chuyến bay Vietnam Airlines.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trả túi xách đánh rơi cho du khách. Ảnh: Dương Đông

Chị Huệ, nhân viên vệ sinh máy bay, khi làm việc phát hiện túi xách màu đen trên ghế đã bàn giao cho bộ phận hành lý thất lạc. Trong túi có 2.300 đô la Australia (khoảng 40 triệu đồng), 4 hộ chiếu. Cảng hàng không đã bàn giao tài sản nữ du khách vào tối cùng ngày.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc khai thác hơn 150 chuyến bay mỗi tuần. Chín tháng đầu năm, đặc khu Phú Quốc đón 6,5 triệu lượt khách, trong đó 1,2 triệu khách quốc tế, tổng doanh thu khoảng 31.000 tỷ đồng.

Ngọc Tài - Dương Đông