Nhân viên Uber tạo bản sao AI của CEO

Tại Uber, AI không chỉ hỗ trợ lái xe và sắp xếp chuyến đi mà còn mô phỏng CEO Dara Khosrowshahi để giúp nhân viên chỉnh sửa bài thuyết trình.

"Một thành viên trong nhóm tôi nói rằng một số nhóm đã phát triển 'AI Dara'. Về cơ bản, họ thực hiện bài thuyết trình trước nó để chuẩn bị cho việc trình bày với tôi", Dara Khosrowshahi, CEO Uber, nói với doanh nhân Steven Bartlett trong tập podcast The Diary of a CEO phát sóng tuần này. Ông cho biết, bản sao AI giúp nhân viên chỉnh sửa slide và những khía cạnh khác trong bài thuyết trình.

Khi được hỏi liệu có lo ngại khi nhân viên giới thiệu AI Dara với hội đồng quản trị không, Khosrowshahi trả lời, các mô hình AI có thể xử lý lượng dữ liệu lớn nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp nhận và ra quyết định dựa trên thông tin mới - điều mà các nhà điều hành như ông phải làm. "Tôi nghĩ khi chúng biết học hỏi theo thời gian thực, tất cả chúng ta đều có thể bị thay thế", ông nói.

Uber ứng dụng AI trong nhiều hoạt động, bao gồm hỗ trợ vận hành dịch vụ gọi xe vốn đóng vai trò then chốt. Công ty cũng đang mở rộng ứng dụng, ví dụ thành lập bộ phận Giải pháp AI trả tiền cho các nhà thầu độc lập để đào tạo AI cho khách hàng.

AI thậm chí có thể mang lại nhiều việc làm hơn cho nhân viên bình thường tại Uber. Ví dụ, theo Khosrowshahi, khoảng 30% lập trình viên của công ty dùng AI thành thạo. CEO này cho biết, nếu AI giúp mỗi kỹ sư của Uber làm việc hiệu quả hơn 25%, ông sẽ tuyển thêm kỹ sư vì muốn công ty tiến nhanh hơn.

Tuy nhiên, trong tương lai, AI cũng có thể làm giới hạn số lượng nhân viên. Khosrowshahi đề cập đến viễn cảnh 5 năm tới, khi các kỹ sư ngày càng tăng hiệu suất, ông sẽ bổ sung tác nhân AI và mua thêm GPU từ Nvidia thay vì tuyển thêm người.

Business Insider đánh giá, dù chưa rõ CEO AI phổ biến đến đâu tại Uber, đây là ví dụ mới nhất về việc nhân viên dùng trí tuệ nhân tạo theo những cách mới để chuẩn bị cho tình huống áp lực cao tại nơi làm việc. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về việc AI sẽ "thăng tiến" đến đâu trong sơ đồ tổ chức của một công ty khi việc ứng dụng công nghệ này ngày càng mở rộng.

Một số CEO như Sundar Pichai của Google tuyên bố AI cuối cùng có thể thay thế họ. Sam Altman, CEO OpenAI, cũng đang chờ trí tuệ nhân tạo thay thế mình. "Tôi sẽ thấy xấu hổ nếu OpenAI không phải công ty lớn đầu tiên do một CEO AI điều hành", ông nói trên podcast Conversations with Tyler tháng 11 năm ngoái.

Trong khảo sát thực hiện với hàng trăm giám đốc của Đại học Harvard và MIT năm 2023, 47% cho rằng vai trò CEO nên được tự động hóa hoàn toàn bằng AI. Khảo sát của công ty tư vấn IT AND Digital năm 2024 cũng cho thấy gần một nửa số lãnh đạo doanh nghiệp được hỏi tin rằng AI có thể làm thay công việc của họ.

