Nhân viên trạm thu phí bất chợt hạ barie trúng ôtô

Hà NộiXe gắn camera hành trình đi qua trạm thu phí bị nhân viên hạ barie trúng đầu xe, hôm 14/8 tại Bắc Thăng Long, Nội Bài.

Nhân viên trạm thu phí hạ barie trúng ôtô Video: Thanh Hoàng

Tình huống giao thông: Lái xe có gắn camera hành trình đang đi qua trạm thu phí thì bất ngờ một người trong trang phục nhân viên trạm dùng tay hạ barie trúng đầu chiếc xe. Người hạ barie yêu cầu lái xe lùi lại kiểm tra đã thu phí thành công chưa, trong khi lái xe không lùi và khẳng định xe đã thu phí thành công, đèn báo đã bật xanh.

Sau khi kiểm tra điện thoại đã bị trừ tiền trong tài khoản. lái xe có gắn camera hành trình thấy không có hư hỏng nghiêm trọng nên tiếp tục di chuyển.

Kỹ năng lái xe: Trạm thu phí tự động nên các lái xe sẽ chủ động đi qua khi đèn chuyển xanh thông báo thu phí thành công. Việc người tại trạm dùng tay hạ barie khi xe đang di chuyển tiểm ẩn nguy hiểm cũng như ảnh hưởng đến tài sản của lái xe. Người của trạm chỉ có thể hạ barie trong trường hợp trạm gặp sự cố không thể hoạt động tự động.

Nguyên Vũ