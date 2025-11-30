Nhân viên tiếp thị bị sa thải vì gọi 1.500 cuộc không chốt được đơn

Tây Ban NhaBị sa thải vì gọi 1.500 cuộc điện thoại mà khách không chốt mua gì, nhân viên tiếp thị kiện công ty.

Theo nội dung vụ kiện, người phụ nữ này được tuyển làm nhân viên bán hàng qua điện thoại và có mức lương hàng năm là 30.615 euro (933 triệu đồng).

Hàng ngày, nhiệm vụ chính của nhân viên tiếp thị qua điện thoại là liên lạc với khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng qua điện thoại và chào hàng các sản phẩm của công ty để chốt doanh số.

Sau 7 năm làm việc, cô bị sa thải vào ngày 8/3/2024, chủ yếu vì ba lý do: liên tục và tự nguyện giảm năng suất, vi phạm hợp đồng, và nhiều lần đi làm muộn.

Theo công ty, nhân viên này đã không chốt được một đơn hàng nào suốt 2 tháng đầu năm 2024 mặc dù đã thực hiện 1.500 cuộc gọi bán hàng. Cô đã sử dụng máy tính để mua sắm trên các nền tảng điện tử trong giờ làm và tham gia các khóa học trực tuyến. Cô hút thuốc trong văn phòng và rời công ty dù chưa tan làm.

Thư sa thải giải thích cô ta đã đến muộn hơn hai giờ, điều này cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng.

Vào tháng 12/2024, Tòa án sơ thẩm ở Bilbao đã bác khiếu nại của cô và tuyên bố việc sa thải là chính đáng.

Nhân viên này đã kháng cáo lên Tòa án Công lý Tối cao, lập luận rằng việc giảm hiệu suất làm việc của cô chưa được chứng minh và không có sự so sánh khách quan với các nhân viên bán hàng khác.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao đã giữ nguyên lập luận của cấp sơ thẩm và phán quyết rằng cô đã không hoàn thành các nhiệm vụ thiết yếu của vị trí mình đảm nhiệm.

Theo Viện Thống kê Quốc gia nước này, tính đến hết quý 2/2025, có hơn 160.000 người làm việc trong lĩnh vực tiếp thị qua điện thoại, 73% số này là phụ nữ. Doanh số bán hàng từ tiếp thị điện thoại giảm do người dân có tâm lý nghi ngờ lừa đảo, không muốn bị làm phiền, và xu hướng mua sắm online trên các nền tảng chợ điện tử.

Luật pháp Tây Ban Nha quy định giờ gọi điện thương mại, cấm gọi điện từ thứ 2 đến thứ 6 trước 9h sáng và sau 21h và cấm toàn bộ hai ngày cuối tuần và các ngày lễ.

Hải Thư (Theo La Razón, Research Standard)