Nhân viên tiệm vàng và người dân vây bắt tên cướp

TP HCMNam thanh niên 25 tuổi vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua hai chiếc lắc, đeo thử vào tay rồi bất ngờ bỏ chạy, song bị nhân viên và nhiều dân đuổi bắt.

Khoảng 14h ngày 11/8, thanh niên quê Cà Mau đi xe máy đến tiệm vàng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa, TP HCM, hỏi mua lắc vàng. Khi nhân viên đưa ra 2 chiếc lắc, anh ta đeo thử vào tay một chiếc.

Người dân truy bắt kẻ cướp tiệm vàng Tên cướp bị người dân khống chế. Video: Camera an ninh

Nhân lúc chủ tiệm vàng không để ý, nam thanh niên nhanh tay cho chiếc lắc còn lại vào túi quần rồi chạy ra xe máy, phóng đi.

Tuy nhiên, nam nhân viên tiệm vàng đã lao theo, đạp tên cướp và xe vào vỉa hè, hô hoán. Người dân đi đường cùng vào hỗ trợ, khống chế tên cướp giao cho công an cùng tang vật.

Làm việc với cảnh sát, nghi phạm thừa nhận hành vi cướp giật của mình.

