Nhân viên tiệm vàng lừa ông bà chủ 3 tỷ đồng trong một ngày

Hà NộiĐược chủ tiệm vàng giao USD đi bán cho khách, Lê Trường Thọ bớt lại 2 tỷ để đánh bạc, sau đó lừa thêm một tỷ đồng nhưng thua sạch trong một ngày.

Bị can Lê Trường Thọ, 34 tuổi, vừa bị VKSND Hà Nội ra cáo trạng truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 và 175 Bộ luật Hình sự. Thọ có một tiền án 28 tháng tù năm 2020 về tội Mua bán trái phép chất ma túy, chưa được xóa án tích.

Ra tù, năm 2022, Thọ được vợ chồng một chủ tiệm vàng ở quận Hà Đông (cũ), thuê làm nhân viên giao hàng cho khách mua bán vàng và ngoại tệ, lương tháng 7 triệu đồng.

Theo cáo buộc, lợi dụng lòng tin của chủ, Thọ đã chiếm đoạt 2 tỷ đồng. Cụ thể, chiều 4/6/2024, có khách liên hệ mua 170.000 USD, ông chủ thống nhất giá bán hơn 4,37 tỷ đồng (25.750 đồng/USD), địa điểm giao dịch tại nhà của khách ở Khu đô thị Mỗ Lao.

Trong khi đợi khách đếm tiền, Thọ mở điện thoại chơi đánh bạc Bacarat online, thua 410 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Nhận đủ 170.000 USD, khách chuyển 4,37 tỷ đồng vào tài khoản của Thọ.

Cáo trạng xác định, từ đây Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền nên chuyển một tỷ đồng đến 8 tài khoản khác nhau để đánh bạc. Trở về gặp ông chủ và được giao tiền, Thọ nói dối tài khoản đang bị treo 2 tỷ đồng nên chỉ chuyển trước được 2,3 tỷ đồng. Ông chủ tiệm vàng đồng ý và bảo chuyển trước 2,3 tỷ đến tài khoản con trai.

Chuyển tiền xong vẫn còn một tỷ, Thọ tiếp tục nướng vào bài bạc online và thua hết. Để tiếp tục đánh bạc, Thọ lại lừa bà chủ. Tối cùng ngày, Thọ gọi điện cho bà, và nói dối có khách cần bán gấp 40.000 USD với giá 25.670 đồng/USD. Tin tưởng, bà chủ đồng ý và chuyển hơn một tỷ đồng vào tài khoản của Thọ. Nhận tiền, Thọ lại đánh bạc và thua hết trong đêm đó.

Thua liền 3 tỷ đồng một ngày vào bài bạc, Thọ hôm sau đến cửa hàng thú tội với ông bà chủ và nói không có tiền trả lại.

Ngày 10/6/2024, nạn nhân gửi đơn tố giác tới công an. Ba hôm sau, Thọ ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Thọ khai đầu năm 2024 bắt đầu đánh bạc online. Các tài khoản anh ta dùng để chuyển tiền đều do trang web đánh bạc cung cấp và yêu cầu nạp vào.

Người đứng tên các tài khoản này khẳng định không đánh bạc online, không quen biết Thọ cũng không bàn bạc việc lừa đảo chủ tiệm vàng. Cơ quan điều tra do đó không xử lý họ song đề nghị địa phương xử phạt hành chính.

Theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hiệu lực từ 1/1/2026, việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác, cho người khác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện hành vi trái pháp luật bị nghiêm cấm. Việc mua bán tài khoản ngân hàng, cho người khác dùng để phạm tội, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu hình sự.

Hải Thư