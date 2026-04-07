Nhân viên thu hồi nợ không được phun sơn, bôi nhọ khách vay

Nhân viên đòi nợ ngân hàng không được phun sơn, bôi nhọ hay gọi điện khung giờ không phù hợp, theo bộ quy tắc ứng xử mới của VNBA, nhằm chấm dứt việc thu hồi nợ phản cảm.

Hiệp hội ngân hàng (VNBA) vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 181, hướng tới chuẩn hóa ứng xử trong hoạt động thu hồi và xử lý nợ xấu. Quyết định này có hiệu lực từ 31/3.

Theo bộ quy tắc trên, nhân viên thu hồi nợ không được thực hiện hoặc thuê bên thứ ba dùng vũ lực, đe dọa, quấy rối, xúc phạm, lừa dối hay ép buộc khách hàng hoặc người liên quan để thu hồi nợ.

Các hành vi bị cấm gồm đe dọa, khống chế, đánh đập, hủy hoại tài sản; gọi điện, nhắn tin với tần suất hoặc thời gian không phù hợp; căng băng rôn, vứt xác động vật, phun sơn, vẽ, viết, dán hình ảnh phản cảm. Nhân viên thu hồi nợ cũng không được gây mất trật tự tại nơi ở, nơi làm việc hoặc sử dụng mạng xã hội để bôi nhọ khách hàng.

Ngoài ra, bộ quy tắc cũng cấm nhân viên chửi bới, nhục mạ và không được cung cấp thông tin sai sự thật, giả mạo tài liệu cơ quan nhà nước hoặc gây hiểu nhầm về hậu quả pháp lý của việc không trả nợ.

Các hành vi như gợi ý vay nặng lãi, lập hồ sơ vay giả hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật để trả nợ cũng bị nghiêm cấm.

Liên quan tới thông tin khách hàng, Hiệp hội ngân hàng cũng yêu cầu không được công khai thông tin khách hàng tại nơi công cộng hoặc trên mạng xã hội, không được cung cấp thông tin cho bên thứ ba hay sử dụng dữ liệu khách hàng cho mục đích cá nhân.

Trước đó, để có căn cứ đưa ra bộ quy tắc này, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, đã chủ trì nhiều cuộc họp và tiếp nhận gần 200 ý kiến từ hơn 30 tổ chức tín dụng cùng khuyến nghị của Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tư pháp.

Các tổ chức hội viên phải triển khai bộ quy tắc trong toàn hệ thống, kể cả khi ủy quyền cho bên thứ ba, đồng thời xử lý nội bộ các trường hợp vi phạm.

Quỳnh Trang