Nhân viên Tesla đua xe trong bãi đỗ của nhà máy

ĐứcNhiều nhân viên của Tesla dường như đang phớt lờ giới hạn tốc độ tại nhà máy Gigafactory, với những cú tăng ga đến 80 km/h.

Tại cuộc họp công nhân gần đây tại nhà máy, một chủ đề bất thường đã được đưa vào chương trình. Một thành viên của Ủy ban an toàn và sức khỏe tóm tắt chủ đề này dưới tiêu đề "Bãi đậu xe đường đua phía nam".

Tốc độ trong bãi đậu xe "khác xa bình thường", thường xuyên ở mức 70-80 km/h. Nhiều nhân viên phàn nàn. Trên một slide trong bài thuyết trình đi kèm, ủy ban than phiền về "nguy cơ tai nạn gia tăng".

Nhà máy Tesla tại Brandenburg, Đức. Ảnh: dpa

Biển báo tốc độ kỹ thuật số đã được lắp đặt để cảnh báo về giới hạn tốc độ 30 km/h. Đại diện hội đồng cho biết "những biển báo này không chỉ để cho bạn biết mình đang lái xe với tốc độ bao nhiêu".

Sau đó, ông đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tới khoảng 11.000 nhân viên tại nhà máy ôtô duy nhất của Elon Musk ở châu Âu. "Tôi chỉ có thể kêu gọi mỗi người chúng ta: Hãy chú ý tốc độ", ông nói. Nhưng chỉ cảnh báo thôi là chưa đủ. "Tôi khá chắc chắn rằng nếu không, tình hình sẽ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát".

Do đó, Tesla đang xem xét các thay đổi về kết cấu để giảm lưu lượng giao thông trong khuôn viên nhà máy. Hội đồng cho biết đang họp với nhóm thiết kế. Các kế hoạch bao gồm thu hẹp làn đường và lắp đặt vạch kẻ đường dành cho người đi bộ mới để giảm tốc độ.

Nếu những biện pháp này không hiệu quả, các biện pháp quyết liệt hơn sẽ được áp dụng. "Nếu chúng ta không kiểm soát được tình hình, thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải bàn đến việc giảm tốc độ", vị đại diện tuyên bố. "Và tôi không nghĩ bất kỳ ai trong chúng ta muốn làm điều đó".

Theo một bài thuyết trình, hội đồng công nhân đặt mục tiêu kiểm soát "rủi ro tai nạn và nguy hiểm cho nhân viên" và đảm bảo "giảm thiểu thiệt hại cho xe cộ". Việc dựng các đảo bê tông cố tình thu hẹp lòng đường cũng có thể là một "cải thiện về thị giác" và mang lại "lợi ích sinh thái".

Cuối cùng, hội đồng nhắc nhở người lao động về một giải pháp thay thế hiển nhiên: "Đường cao tốc chỉ cách đó 10 m, bạn có thể phóng xe thật nhanh qua đó, cũng rất thú vị", đại diện nhân viên nói.

Mỹ Anh (theo Handelsblatt)