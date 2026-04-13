Nhân viên tại HSBC thu nhập bình quân gần 1 tỷ đồng một năm

Bình quân mỗi nhân viên của ngân hàng HSBC Việt Nam có thu nhập 925 triệu đồng trong năm 2025, tăng 7% so với năm trước, trong khi lợi nhuận giảm.

Theo số liệu từ báo cáo tài chính năm 2025, ngân hàng HSBC Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 4.141 tỷ đồng, giảm gần 7% so với năm trước đó, thấp nhất trong 4 năm trở lại đây.

Nguyên nhân chủ yếu cho sự đi xuống này do chi phí hoạt động tăng. Tổng doanh thu hoạt động của ngân hàng đạt 8.737 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2024. Tuy nhiên, chi phí hoạt động năm ngoái lại tăng 11%, lên 3.989 tỷ đồng.

Với quy mô nhân sự 1.400 người, HSBC Việt Nam đã chi khoảng 1.295 tỷ đồng để trả các khoản lương, thưởng, tăng 6,6% so với năm 2024. Như vậy, mỗi nhân viên có thu nhập bình quân mỗi năm là 925 triệu đồng, tương đương 77 triệu đồng một tháng, cao hơn nhiều ngân hàng niêm yết trong nước.

Chi phí nhân viên của HSBC Việt Nam trong năm 2025 chỉ bằng khoảng 10% so với Techcombank, VPBank, MB hay nhóm "Big4". Nhiều nhà băng nội năm ngoái đã chi hàng chục nghìn tỷ đồng để trả lương, thưởng cho nhân viên do quy mô nhân sự có nơi gấp chục lần.

Các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam thường có lợi thế về vốn vì được hẫu thuẫn bởi những định chế tài chính lớn trên thế giới. Tuy nhiên, họ chủ yếu phục vụ khách hàng doanh nghiệp khối FDI hoặc bán lẻ.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của HSBC Việt Nam tăng 3,2%, lên 141.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay đạt 74.600 tỷ đồng, cải thiện hơn 8% so với cuối năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,46% vầ còn 0,42%.

HSBC là một trong những định chế tài chính lớn trên thế giới, được thành lập cách đây 161 năm, có trụ sở tại London. Vào năm 2009, nhà băng này đã thành lập pháp nhân tại Việt Nam, sau 14 năm khi chi nhánh đầu tiên được cấp phép hoạt động, với tên gọi HSBC Việt Nam.

Trọng Hiếu