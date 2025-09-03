Nhân viên sứ quán Indonesia bị bắn gục tại Peru

Một nhân viên hành chính đại sứ quán Indonesia tại Peru bị bắn gục bên ngoài nhà riêng ở Lima, giới chức nghi ngờ đây là vụ giết người theo hợp đồng.

Zetro Leonardo Purba, 40 tuổi, nhân viên đại sứ quán Indonesia tại Peru, bị bắn ba phát khi vừa đạp xe về tới căn hộ ở quận Lince, thủ đô Lima vào đêm 1/9. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một kẻ đội mũ bảo hiểm bắn hai phát súng ở cự ly gần, khiến Purba ngã xuống đường, rồi bắn thêm một phát vào đầu nạn nhân trước khi tẩu thoát trên xe máy do đồng phạm điều khiển.

Cảnh sát cho biết không có tài sản nào bị lấy đi và nghi phạm đã theo dõi mục tiêu nhiều ngày trước vụ tấn công.

Zetro Leonardo Purba, nhân viên đại sứ quán Indonesia, bị bắn trước nhà ở thủ đô Lima vào ngày 1/9. Ảnh: Lelemuku Indonesia

Giới chức Peru ngày 2/9 thông báo đang điều tra nghi vấn đây là vụ "giết người theo hợp đồng". Bộ trưởng Nội vụ Carlos Malaver nhận định đây là vụ sát hại có chủ đích và nhấn mạnh các nghi phạm đã mai phục trước khi ra tay với nạn nhân.

Các nhà điều tra đang phân tích thêm dữ liệu từ camera an ninh và truy tìm nhóm nghi phạm. Đây là lần hiếm hoi một nhân viên ngoại giao nước ngoài trở thành mục tiêu tấn công ở Peru.

Ngoại trưởng Peru Elmer Schialer cam kết tăng cường an ninh cho đại sứ quán Indonesia. Bộ Ngoại giao Peru ra tuyên bố lên án mạnh mẽ "hành vi hèn hạ" ám sát nhân viên ngoại giao và khẳng định sẽ điều tra đến cùng.

Zetro Leonardo Purba, 40 tuổi, trước khi chuyển đến Peru công tác vào đầu năm nay. Ảnh: New Straits Times

Ngoại trưởng Indonesia Sugiono xác nhận Purba là nhân viên hành chính tại đại sứ quán, cho hay anh này mới đến Peru công tác 5 tháng và là một nhà ngoại giao tận tụy.

"Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc và yêu cầu giới chức sở tại một điều tra minh bạch, nhanh chóng, đồng thời đảm bảo an toàn tối đa cho công dân và nhân viên ngoại giao Indonesia ở Peru", ông nói.

Vụ ám sát gây chấn động dư luận Peru, nơi tội phạm bạo lực có xu hướng tăng mạnh thời gian qua. Chính phủ nước này đã ghi nhận hơn 1.500 vụ giết người từ đầu năm nay, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Nội vụ Peru cho biết số vụ tống tiền cũng tăng 28%, với gần 16.000 đơn tố cáo trong hơn nửa đầu năm nay.

Thanh Danh (Theo AP, New Straits Times, Guardian)