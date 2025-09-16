Nam nhân viên sân bay ở Nhật trộm tiền soi chiếu hành lý của khách

Nhân viên an ninh 21 tuổi làm việc tại Sân bay Haneda ở Tokyo bị bắt vì nghi ăn cắp 90.000 yên tiền mặt của một hành khách, giấu trong buồng vệ sinh.

Nghi phạm Ryu Matsumoto là nhân viên của một công ty an ninh chuyên kiểm tra hành lý xách tay thay mặt các hãng hàng không tại sân bay Haneda.

Matsumoto bị nghi ăn cắp 90.000 yên (hơn 16 triệu đồng) từ một hành khách ngoài 30 tuổi tại khu vực kiểm tra an ninh chuyến bay nội địa của Nhà ga số 1 Sân bay Haneda vào khoảng 18h30 ngày 13/9.

Theo cảnh sát, nam hành khách đặt tiền mặt lên khay cùng với ba lô. Khi anh ta đi qua cổng dò kim loại, Matsumoto được cho là giả vờ hỗ trợ sắp xếp hành lý để lấy trộm 90.000 yên, bỏ vào túi áo sơ mi rồi giấu trong lõi cuộn giấy vệ sinh ở một buồng vệ sinh gần đó.

Sân bay Haneda ở Tokyo. Ảnh: Bloomberg

Sau khi kiểm tra xong, hành khách phát hiện tiền mặt bị mất và đã báo cho một nhân viên an ninh khác. Dữ liệu video từ camera an ninh cho thấy Matsumoto có hành vi đáng ngờ.

Matsumoto đã thừa nhận cáo buộc, khai: "Tôi lấy trộm tiền vì thích cảm giác hồi hộp. Tôi muốn nghỉ làm vì công việc quá vất vả và cần tiền trang trải chi phí sinh hoạt".

Matsumoto còn thú nhận kể từ tháng 8 năm nay đã lấy trộm khoảng 1,5 triệu yên (gần 270 triệu đồng) từ ví đặt trên khay của khoảng 70-80 hành khách bằng phương pháp này.

Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo đã bắt Matsumoto và chuyển giao cho công tố viên với cáo buộc trộm cắp.

Tuệ Anh (theo Japantoday)