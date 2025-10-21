Nhân viên sân bay lục hành lý ký gửi, lấy trộm 50 triệu đồng

Hà NộiTrần Anh Phương Vũ, 26 tuổi, trong quá trình phục vụ hành lý tại sân bay đã lục hành lý ký gửi của một hành khách, lấy cắp 50 triệu đồng tiền mặt.

Tối 21/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết hành vi Trộm cắp tài sản của Vũ, trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP HCM, vừa bị Đồn công an Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện.

Trần Anh Phương Vũ lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Vũ là nhân viên phục vụ hành lý của một hãng hàng không. Ngày 17/9, Vũ bị cáo buộc lợi dụng sơ hở trong quá trình phục vụ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất để lục lọi hành lý ký gửi của một vị khách trên chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi Nội Bài và lấy 50 triệu đồng tiền mặt.

Đồn công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã bàn giao Vũ cùng tang vật cho Công an phường Tân Sơn Hòa, TP HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Phạm Dự