Nhân viên quán karaoke chém khách từ mâu thuẫn 'yêu cầu giảm giá'

Đà NẵngLê Ân bị tuyên án chung thân do chém chết vị khách nam đến hát karaoke từ mâu thuẫn thanh toán tiền.

Ngày 27/1, TAND TP Đà Nẵng tuyên Lê Ân (30 tuổi, trú quận Thanh Khê) phạm tội Giết người; buộc bồi thường 300 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại; cấp dưỡng 1,5 triệu đồng một tháng nuôi con bị hại cho đến khi đủ 18 tuổi.

Bị cáo Lê Ân (bìa phải) và Ngô Đức Minh tại phiên toà lưu động tại phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê). Ảnh: Trạng Chi

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 5/8/2023, khi anh Văn đến quầy thu ngân tính tiền và yêu cầu giảm tiền phòng, Ân không đồng ý nên xảy ra tranh cãi.

Chiều cùng ngày, anh Văn rủ Ngô Đức Minh (29 tuổi, trú quận Thanh Khê) đến quán và mang theo một con dao. Gặp nhau tại phía sau sau quán, Ân bị Minh chém hai nhát vào tay.

Sau khi chở Minh ra về, anh Văn quay lại quán karaoke, tiếp tục thách thức Ân. Anh Văn đang xuống cầu thang đã bị Ân dùng dao bấm đâm trúng sườn. Hai người giằng co, rượt đuổi nhau trên vỉa hè. Anh Văn bị Ân đâm nhiều nhát, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo HĐXX, vì nguyên cớ nhỏ nhặt, Ân đã dùng dao cố ý tước đoạt tính mạng của người khác, ảnh hưởng cực kỳ xấu đến tình hình an ninh, trật tự trị an và an toàn xã hội tại địa phương. Do đó cần xử phạt mức án nghiêm khắc để răn đe.

Trong vụ án này, bị cáo Minh lãnh án 2 năm 6 tháng tù do cố ý gây thương tích làm tổn hại 6% sức khoẻ của Ân.

Ngọc Trường