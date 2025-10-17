Nhân viên quán bar ở Nhật Bản bị bắt vì ép đồng nghiệp bán dâm

Xuất hiện ở bản tin bị bắt vì cưỡng ép nhân viên quán bar đi bán dâm, diện mạo xinh đẹp của Kazuya Tano, 21 tuổi, thu hút sự chú ý bởi "như diễn viên".

Ngày 15/10, Cảnh sát Thủ đô Tokyo bắt giữ chủ quán bar Maoya Suzuki, 39 tuổi, và nhân viên nữ Kazuya Tano, 21 tuổi với cáo buộc cưỡng ép, giám sát một nhân viên nữ khác tham gia hoạt động mại dâm ở khu đèn đỏ Kabukicho.

Từ tháng 5 đến tháng 7, Suzuki và Tano bị cáo buộc đã sử dụng thiết bị GPS (hệ thống định vị toàn cầu) để ép nữ nhân viên 27 tuổi đi chào mời khách mua dâm ở khu vực Công viên Okubo.

Trong quá trình thẩm vấn vì nghi ngờ vi phạm Luật Phòng chống mại dâm, Tano thừa nhận các cáo buộc. "Tôi đã theo dõi thông tin vị trí từ GPS và đi cùng Suzuki để kiểm tra xem có gái mại dâm nào ở đó không", Tano khai.

Tuy nhiên, Suzuki phủ nhận việc ép buộc người phụ nữ tham gia hoạt động bóc lột tình dục vì mục đích thương mại. "Tôi không ép ai bán dâm cả", anh ta khai với cảnh sát vào ngày 15/10.

Maoya Suzuki (trái) và Kazuya Tano trên xe cảnh sát. Ảnh: Yahoonews

Sau khi thông tin về vụ bắt giữ được truyền thông Nhật Bản đăng tải, Tano bất ngờ thu hút sự chú ý nhờ video của đài TBS News. Nữ nghi phạm 21 tuổi được nhận xét có ngoại hình xinh đẹp như diễn viên, khuôn mặt ngây thơ trái ngược với những hành vi phạm tội bị cáo buộc.

Hình ảnh của Tano còn nhanh chóng lan truyền trên truyền thông Hong Kong, Đài Loan, nhận được hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội X.

Bên cạnh những lời khen về dung mạo, nhiều người dùng mạng bình luận: "Đẹp mà ác thì cũng chỉ đáng vứt đi", "Sắc đẹp không phải là tấm thẻ miễn trừ án tù".

Kazuya Tano, 21 tuổi, bị cảnh sát bắt hôm 15/10. Ảnh: Jiji

Tiếp 400 khách trong ba tháng

Theo cảnh sát, cơ sở ở quận Ikebukuro của Suzuki cung cấp các dịch vụ tương tự dịch vụ tại câu lạc bộ tiếp viên. Nạn nhân vào làm việc tại quán bar này vào tháng 9/2024. Sau đó, cô bắt đầu bị Suzuki hành hung, lăng mạ vì "doanh số kém" và đánh bằng chai sâm panh hay móc treo quần áo.

Kể từ khi bắt đầu hành nghề vào khoảng tháng 4, nạn nhân được cho là đã bán dâm cho khoảng 400 người đàn ông trong ba tháng, kiếm được khoảng 6 triệu yên (hơn 1 tỷ đồng). Cô phải chuyển gần hết số tiền cho Suzuki.

Vì chỉ nhận được 3.000 yên định kỳ cho chi phí ăn uống, hợp đồng thuê nhà của cô bị chấm dứt và buộc phải ngủ trong phòng sau của quán bar. Mọi hoạt động của cô đều bị theo dõi qua thiết bị GPS.

Vụ việc bị phát hiện khi cảnh sát bắt người phụ nữ vào tháng 7 trong đợt truy quét gần Công viên Okubo vì nghi ngờ vi phạm Luật Phòng chống mại dâm. Trong quá trình thẩm vấn, cô nói: "Tôi kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần, không có sức lực hay thậm chí là ý định trốn thoát".

Theo cảnh sát, trên người cô có hơn 20 vết bầm tím, tin rằng cô thường xuyên bị bạo hành. Một viên chức cảnh sát cấp cao cho biết người phụ nữ có vẻ đã bị bộ đôi kiểm soát về mặt tâm lý.

Tuệ Anh (theo Asahi Shimbun, Tokyo Reporter)