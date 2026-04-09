AnhMarwan Khadir, 18 tuổi, bị kết án 3 năm tù vì đe dọa nhân viên cửa hàng gà rán bằng súng giả, sau khi bị đưa nhầm loại nước chấm.

Marwan Khadir bị Tòa án Woolwich tuyên án hôm 7/4 . Theo cáo buộc, cậu ta đã thực hiện vụ tấn công với nhân viên cửa hàng bán đồ ăn mang đi ở phía nam London vào đêm Giáng sinh năm 2025, sau khi nhận được số lượng và loại nước chấm tỏi không đúng với đơn đặt hàng của mình.

Bị cáo dọa bắn chết nạn nhân bằng một khẩu súng giả trông rất giống thật, đồng thời tấn công nhiều lần trong một cuộc hành hung kéo dài hơn 2 phút.

Nhân viên quán ăn bị chĩa súng dọa giết khi rót nhầm nước chấm Video vụ tấn công. Metropolitan Police

Hình ảnh từ camera giám sát do Sở Cảnh sát London công bố cho thấy Khadir đã gọi 3 đùi gà, khoai tây chiên và một đồ uống từ cửa hàng 21h tối 24/12/2025. Từ video có thể nghe thấy cậu ta yêu cầu nước chấm tỏi và nước chấm mayonnaise.

Sau đó, Khadir trở về căn hộ của mình, và video cho thấy anh ta đang lục lọi túi đồ ăn, kiểm tra số lượng nước chấm.

Cậu ta quay lại cửa hàng và quát vào mặt nhân viên: "Tôi đã yêu cầu ba sốt chấm tỏi và ba sốt mayonnaise!".

Khadir hét lên "Mở cửa!", nhảy lên quầy, túm lấy cổ tay và chĩa súng vào đầu nạn nhân nói: "Tao sẽ giết mày ngay bây giờ, mày điên đúng không?"

Cảnh sát cho biết nạn nhân đã trình báo vụ hành hung ngay hôm sau.

Khẩu súng giả được Khadir sử dụng trong vụ tấn công, Ảnh: Metropolitan Police

Cảnh sát xác định được Khadir thông qua việc theo dõi sát sao camera giám sát và kiểm tra nơi cư trú. Cậu ta bị bắt sau một tuần.

Cảnh sát đã thu khẩu súng giả được sử dụng trong vụ tấn công, đạn giả và quần áo trùng khớp với trang phục xuất hiện trong video camera giám sát.

Ngày 30/1, Khadir đã nhận tội Sở hữu súng giả với ý định uy hiếp bằng bạo lực, Đe dọa giết người và Hành hung gây thương tích.

Sở cảnh sát London cho biết bản án dành cho cậu ta được đưa ra trong bối cảnh họ đang mạnh tay trấn áp việc sử dụng và buôn bán trái phép cả súng cả thật và giả. 676 khẩu súng đã bị thu giữ khỏi đường phố London năm ngoái.

Hải Thư (Theo Telegraph)