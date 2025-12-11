Nhân viên nha khoa chụp lén hơn 600 ảnh ngực bệnh nhân nữ

SingaporeElgin Ng chụp trộm ảnh nhạy cảm của 25 nạn nhân, độ tuổi từ 13 đến 38, lập danh sách trong ổ USB và chia sẻ cho bạn trên Telegram.

Ngày 9/12, Elgin Ng, 29 tuổi, bị kết án 2 năm 3 tháng tù.

Elgin Ng vốn là thợ chụp hình tại Trung tâm Nha khoa Quốc gia Singapore (NDCS), được giao nhiệm vụ chụp ảnh răng và hàm của các bệnh nhân dự kiến phẫu thuật hàm. Nhưng thay vào đó, anh ta chụp ảnh ngực của các bệnh nhân nữ, góc từ trên xuống và cả từ dưới lên.

Tháng 11, Elgin đã nhận tội với 9 cáo buộc, bao gồm hành vi thị dâm, phát tán hình ảnh khiêu dâm và truy cập máy tính trái phép. Thêm 21 cáo buộc khác đã được tòa xem xét trong quá trình tuyên án.

Trước đó, bên công tố yêu cầu mức án ít nhất 2 năm 5 tháng tù cho Elgin, trong khi bên bào chữa đề nghị mức án 14 tháng 3 tuần.

Trung tâm Nha khoa Quốc gia Singapore (NDCS). Ảnh: Healthtrip

Theo quy định, Elgin phải cung cấp cho bệnh nhân, bất kể giới tính, một tấm bảng màu xanh để che ngực nhằm tăng sự kín đáo. Anh ta cũng phải có một đồng nghiệp nữ hỗ trợ khi chụp cho bệnh nhân nữ, hoặc phải mở rèm cửa phòng.

Sau khi chụp, Elgin sẽ trích xuất hình ảnh từ thẻ nhớ SD của máy ảnh và chuyển sang ổ cứng được bảo mật thuộc sở hữu của NDCS. Sau đó, anh ta sẽ tải các bức ảnh lên các cổng thông tin, bao gồm hệ thống nội bộ của NDCS có tên là MiPACS, để các nha sĩ có thể xem.

Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy từ tháng 6/2021 đến tháng 5/2024, Elgin đã chụp trộm ảnh nhạy cảm của các bệnh nhân nữ mà anh ta thấy hấp dẫn khi đồng nghiệp không có mặt. Nếu bệnh nhân không được lên lịch chụp ảnh, anh ta sẽ nói dối rằng nha sĩ yêu cầu.

Trong những buổi chụp đó, Elgin không đưa bảng xanh cho bệnh nhân và luôn đóng kín rèm. Anh ta bố trí máy ảnh ở góc từ trên xuống - vị trí bị cấm theo quy định của NDCS. Sau đó, Elgin sẽ chuyển ảnh sang thiết bị cá nhân và xóa khỏi thẻ nhớ SD của máy ảnh để tránh bị phát hiện.

Đôi khi, Elgin truy cập vào hệ thống nội bộ của NDCS để tải ảnh chân dung nạn nhân, sau đó lập danh sách trong ổ USB gồm tên, tuổi, ảnh chân dung và những bức ảnh đã chụp. Các nạn nhân có độ tuổi từ 13 đến 38.

Elgin còn gửi ảnh chụp trộm cho bạn trên Telegram ít nhất hai lần.

Anh ta bại lộ khi một nạn nhân 18 tuổi tố cáo vào tháng 4/2024 về việc liên tục bị gọi đến chụp ảnh dù không có yêu cầu từ bác sĩ. Cô gái bị chụp tổng cộng 31 bức ảnh.

Khi NDCS bắt đầu điều tra, Elgin đã từ chức mà không đưa ra lời khai về sự việc. Sau đó, NDCS trình báo cảnh sát. Trung tâm này cũng thắt chặt quy trình chụp ảnh bằng việc có người giám hộ đi cùng bệnh nhân và kiểm tra thường xuyên hơn việc truy cập vào hồ sơ nha khoa.

Đối với hành vi nhìn trộm, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 2 năm, hoặc phạt tiền, hoặc bị đánh roi, hoặc kết hợp các hình phạt. Đối với hành vi phát tán hình ảnh khiêu dâm, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 5 năm, hoặc phạt tiền, hoặc bị đánh roi, hoặc kết hợp các hình phạt. Hành vi truy cập dữ liệu trái phép có thể bị phạt tới 5.000 SGD (tương đương 3.900 USD) hoặc phạt tù tới 2 năm, hoặc cả hai.

Tuệ Anh (theo CNA, Straitstimes)