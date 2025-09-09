Nhân viên nhà hàng tiết lộ chuyện 'suốt đời không quên' với khách

Một nhân viên nhà hàng bật khóc khi nhận được 50 USD tiền tip cùng với lời nhắn của khách "Cám ơn cô gái, cô là điều tốt đẹp nhất tối nay".

Dưới đây là chia sẻ của các nhân viên nhà hàng, quán bar trên các diễn đàn với chủ đề "Kỷ niệm khi làm phục vụ khiến bạn khó quên nhất" và nhận được nhiều lượt like hoặc hồi đáp nhất, được Brightside, website chuyên về khoa học - giáo dục của Anh, tổng hợp lại.

"Tôi từng có một người khách kỳ lạ. Suốt buổi ông cứ nhìn tôi chằm chằm. Khi tôi mang hóa đơn trị giá 23 USD ra, ông ấy lập tức đưa tôi 50 USD. Ông ấy bảo tôi cứ giữ lại số tiền thừa đó để mua cho bản thân một nụ cười", nữ bồi bàn có biệt danh Anubia kể lại.

Nhân viên phục vụ bàn người Mỹ có biệt danh Comfortable-Salad chia sẻ về buổi tối phục vụ gia đình 4 người. Người đàn ông xăm kín người, thoạt nhìn có vẻ dữ dằn. Khi thanh toán tiền, người này tip riêng cho cô 50 USD và nói rằng mẹ anh từng làm phục vụ bàn nên thấu hiểu sự vất vả của công việc này. "Tôi suýt khóc, anh ấy đã biến buổi tối của tôi trở nên tuyệt vời hơn", cô nói.

Nhân viên quầy bar đang pha chế cà phê Cappuccino. Ảnh: Unsplash

"Một lần, khách quen của quán bước vào với khuôn mặt buồn bã. Tôi muốn cô ấy vui nên đã tặng một chiếc bánh quy nhỏ. Cô ấy lập tức nở nụ cười và cám ơn tôi liên tục. Khi rời đi, khách hàng cám ơn tôi thêm lần nữa và nói rằng tôi đã khiến một ngày tồi tệ của cô ấy trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Thật lòng mà nói, cô ấy cũng khiến tôi rất vui. Một chiếc bánh quy nhỏ mang lại niềm vui cho hai người", một nhân viên pha chế người Nga kể về công việc của mình.

Lần khác, anh chàng này gặp hai bà cháu khi làm ở một tiệm cà phê - bánh ngọt sang trọng. Cậu bé rất háo hức với chiếc bánh ngọt nhưng bà không đủ tiền mua. Khi đó, một người đàn ông bước tới trả tiền giúp và nói với thu ngân: "Tôi đơn giản là nhớ về đứa con nhỏ của mình mà thôi".

Nhân viên phục vụ có biệt danh CirqueDuFreaks cho biết có thời gian dài làm barista. Trong số khách quen của anh có cặp đã ly hôn và đều là luật sư. Người đàn ông đến trước, gọi nhiều bánh ngọt rồi ăn hết trước khi vợ cũ xuất hiện. Vợ cũ đến và gọi một tách trà. Họ ngồi với nhau suốt 4 tiếng, vừa trò chuyện vừa làm việc và châm chọc nhau. Người phụ nữ nói rằng "rất mừng vì đã ly hôn" nhưng khi người chồng cũ vào nhà vệ sinh, bà thanh toán toàn bộ tiền đồ ăn hôm đó. "Dù tranh cãi liên tục, nhưng tôi biết giữa họ vẫn còn tình cảm", Cirque nói.

Iern Linn, một nhân viên phục vụ bàn tại nhà hàng chuyên đồ Thái tại Canada kể cảm xúc vào ngày làm việc cuối trước khi nhà hàng đóng cửa. Trong tiệc chia tay, chủ quán tặng nhân viên toàn bộ bát đĩa, đồ khô còn lại. Hôm sau, khi các nhân viên đến dọn dẹp nốt, một bà cụ chống gậy bước vào gọi món vì không biết nhà hàng đã đóng cửa. Chủ quán lập tức dọn bàn, mở bếp làm đồ ăn cho khách và hoàn toàn miễn phí. "Họ đã đóng cửa theo cách đó, phục vụ với tình yêu cho đến người khách cuối cùng", Iern nói.

"Tôi làm phục vụ ở nhà hàng nhỏ, ca tối chỉ có hai người. Hôm đó, người còn lại nghỉ nên chỉ có mình tôi. Quán rất đông và trong lúc bận rộn, tôi quên mang món khai vị miễn phí cho bàn khách quen. Khi nhận ra sơ suất, tôi gần như muốn khóc vì sợ bị mắng. Nhưng điều bất ngờ là họ đã trấn an, khen tôi tối đó đã làm rất tốt và tip cho tôi 30% tổng hóa đơn", một người có biệt danh Banana Slpit chia sẻ.

Một nhân viên phục vụ có tên Kmil kể về kỷ niệm đáng nhớ với gia đình khách quen hay đến dùng bữa tối. Đó là cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi, có 3 cậu con trai. Thông thường, trẻ con đi ăn ở nhà hàng thường là cơn ác mộng vì chúng chạy nhảy nhưng ba cậu bé này rất ngoan. Kmil đoán chúng đều là con nuôi, vì mỗi đứa trẻ có màu da khác với bố mẹ.

Họ đến quán liên tục trong nhiều tháng, với thói quen chỉ gọi món chính và đồ uống. Một lần, họ gọi thêm món tráng miệng. Người bồi bàn định hỏi về sự khác lạ này thì một cậu bé đã nhanh nhảu khoe: "Hôm nay nhà cháu gọi tráng miệng vì ăn mừng tròn một năm chúng cháu trở thành gia đình với nhau".

Kmil làm ở quán thêm 5 năm nữa, thời gian đó cô cũng chứng kiến nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình này. Nhiều năm không gặp lại, cô vẫn nhớ những vị khách đó. "Lũ trẻ giờ chắc đã trưởng thành rồi. Tôi hy vọng họ luôn hạnh phúc", Kmil nói.

"Tôi làm phục vụ ở nhà hàng. Hôm đó, bếp ra món chậm, quầy bar làm sai đồ uống khiến bàn khách tôi tức điên lên. Tôi đã cố hết sức để xử lý, cuối cùng họ vẫn không hài lòng với đồ ăn. Nhưng khi thanh toán, họ tip 50 USD cho tôi cùng lời nhắn tôi là điều tuyệt vời nhất tại nhà hàng này trong tối nay. Tôi đã bật khóc vì sự tử tế đó", một nhân viên phục vụ có biệt danh Overhead chia sẻ.

"Hai người đàn ông đến quán tôi, gọi đồ ăn thức uống và sau đó rời đi mà không trả tiền. Đồng nghiệp của tôi bật khóc vì hóa đơn vài trăm USD. Tôi đã lao ra ngoài trời lạnh, đuổi theo họ để nhắc trả tiền. Hai người khách bất ngờ vì nghĩ rằng người còn lại đã trả. Sau đó, họ đưa cho tôi 500 USD, dù hóa đơn 380 USD. Họ nói số tiền thừa đó coi như bù đắp cho hai chúng tôi. Mọi người có thể mắc sai lầm, nhưng lòng tốt vẫn hiện diện khắp nơi", một nữ bồi bàn người Mỹ kể về kỷ niệm khó quên của mình với khách.

Anh Minh