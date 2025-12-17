Nhân viên nhà hàng Mỹ cứu mạng khách quen

Khi thấy người khách quen lớn tuổi không tới ăn như thường lệ, bếp trưởng Stallworth đến nhà kiểm tra và phát hiện ông trong tình trạng nguy kịch.

Trong gần 10 năm qua, ông Charlie Hicks, nhân viên kế toán nghỉ hưu và cựu binh không quân ở Pensacola, Florida, ngày nào cũng đến nhà hàng Shrimp Basket, gọi một bát súp gumbo cho bữa trưa và ngồi xem bóng chày trên TV.

Bếp trưởng Donell Stallworth thường ngồi trò chuyện với ông Hicks khi công việc không quá bận rộn. Họ trao đổi về bóng chày cùng những chủ đề khác và bắt đầu thân nhau.

Hồi đầu tháng 9, ông Hicks, 78 tuổi, không đến nhà hàng ăn trưa như thường lệ. Denise Galloway, quản lý nhà hàng, đã gọi điện cho Hicks và biết ông bị ốm. Galloway đã mang súp gumbo đến nhà ông, nhưng Hicks nhờ cô để bên ngoài cửa vì không muốn lây bệnh cho cô.

Vài ngày trôi qua, ông Hicks vẫn không tới nhà hàng. Galloway gọi lại nhưng không ai nhấc máy, nên đã kể cho Stallworth những gì xảy ra.

"Nghe chuyện, tôi cầm chìa khóa xe và lập tức rời đi", Stallworth nói. Hôm đó là ngày 11/9.

Ông Hicks bên cạnh chiếc bánh nhà hàng tặng vào sinh nhật thứ 78 hồi tháng 5. Ảnh: WP

Stallworth đến căn hộ của ông Hicks, gõ cửa hai lần nhưng không thấy ai trả lời. Đang định rời đi, anh nghe thấy một tiếng kêu cứu yếu ớt. Cánh cửa không khóa và khi mở ra, anh thấy ông Hicks nằm trên sàn nhà. Ông bị ngã, gãy hai xương sườn và mất nước nghiêm trọng.

"Ông ấy thậm chí không biết ngày giờ, không thể nói chuyện được vì mất nước", Stallworth kể lại. Anh đã lập tức gọi 911, cố gắng cho ông Hicks uống chút nước trong khi chờ xe cấp cứu.

Ông Hicks phải nằm viện hai tháng, sau đó tập phục hồi chức năng. Những người bạn từ nhà hàng Shrimp Basket thường xuyên đến thăm và mang súp gumbo cho ông.

"Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Stallworth không xuất hiện", Hicks hôm 16/12 nói với truyền thông địa phương.

Các nhân viên của Shrimp Basket mô tả ông Hicks giống như "ông nội nuôi" của nhà hàng. Khi biết chủ căn hộ nơi của ông Hicks thuê sắp tăng giá, họ đã thuê giúp ông một căn khác gần nhà hàng, thậm chí giúp sửa chữa, dọn dẹp cho đến khi ông được xuất viện.

Bếp trưởng Donell Stallworth bên cạnh ông Hicks tại bệnh viện. Ảnh: WP

Ông Hicks chưa từng kết hôn và không có con. Chia sẻ về bản thân, ông nói mình là người "đơn độc" suốt cuộc đời, nhưng các nhân viên Shrimp Basket cho hay Hicks hiện là một phần của "gia đình".

Khi ông xuất viện và chuyển đến căn hộ mới, họ mang súp gumbo đến vì cho rằng ông vẫn cần thời gian hồi phục. "Họ nói là đang ghi nợ, nhưng tôi vẫn chưa thấy hóa đơn", ông kể.

Hồi đầu tuần, Jeff Brooks, chủ sở hữu Shrimp Basket, thông báo ông Hicks sẽ được ăn súp gumbo miễn phí suốt đời. Chuỗi nhà hàng cũng tặng súp gumbo miễn phí với bất kỳ đơn hàng nào trong thứ Hai, nhằm tri ân ông Hicks.

Trả lời truyền thông, ông Hicks bối rối và cảm động trước sự quan tâm này. "Tôi đâu có tìm ra phương pháp chữa ung thư. Tôi chỉ ngã trong căn hộ của mình", ông bày tỏ.

Các nhân viên nhà hàng hy vọng câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng, khiến mọi người quan tâm đến nhau nhiều hơn. "Với chúng tôi, ai cũng quan trọng. Mỗi người bước qua cánh cửa đó, chúng tôi đều đối xử với họ như với ông Hicks", một quản lý nói.

Đức Trung (Theo Washington Post, AP)