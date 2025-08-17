Nhân viên ngoại giao Mỹ bỏ quên tài liệu thượng đỉnh ở khách sạn

MỹTài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, chứa một số thông tin chưa được công bố về thượng đỉnh Trump - Putin, được tìm thấy ở khách sạn tại Alaska.

Ba khách lưu trú tại khách sạn Captain Cook, bang Alaska của Mỹ, hôm 15/8 phát hiện một số tài liệu về cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị bỏ quên trong máy in tại địa điểm này.

Khách sạn Captain Cook nằm cách căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson, nơi diễn ra hội nghị, khoảng 20 phút di chuyển bằng ôtô. Nhóm khách tìm thấy tài liệu vào khoảng 9h, gần ba tiếng trước khi Tổng thống Trump đón Tổng thống Putin tại căn cứ.

Hình ảnh được đài NPR công bố cho thấy tập tài liệu gồm 8 trang, có đóng dấu của Bộ Ngoại giao Mỹ và bên dưới đề dòng chữ "soạn thảo bởi Văn phòng Vụ trưởng Lễ tân", chứa thông tin về lịch trình, địa điểm tổ chức và thời gian làm việc cụ thể của hai lãnh đạo, cùng số điện thoại của một số nhân viên chính phủ Mỹ.

Tài liệu cuộc họp giữa ông Trump và ông Putin bị rò rỉ sáng 15/8. Ảnh: NPR

Trang đầu tiên của tập tài liệu ghi rõ trình tự các cuộc họp ngày 15/8, nêu tên các phòng họp tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardso. Tài liệu cũng cho thấy ông Trump dự định tặng ông Putin tượng đại bàng đầu trắng, loài chim biểu tượng của nước Mỹ.

Các trang sau tiết lộ danh sách 13 quan chức cấp cao Mỹ và Nga tham dự cuộc họp, kèm số điện thoại ba nhân viên Mỹ. Tập tài liệu còn có phần hướng dẫn phát âm tên của Tổng thống Nga.

Một phần khác của tập tài liệu mô tả thực đơn bữa trưa chiêu đãi Tổng thống Putin, với các món gồm sald, thịt thăn bò, cá bơn nướng và tráng miệng bằng bánh creme brulee. Sơ đồ chỗ ngồi cho thấy Tổng thống Trump ngồi đối diện Tổng thống Putin.

Bên cạnh lãnh đạo Mỹ là Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng các thành viên chủ chốt trong nội các. Tuy nhiên, bữa trưa sau đó đã bị hủy.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nói đây không phải sự cố an ninh và mô tả tập tài liệu này là "vài trang giấy viết thực đơn", không chứa thông tin mật. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về sự cố này.

Thanh Danh (Theo NPR, Independent, ABC)