Nhân viên ngân hàng 'rút lõi' thẻ tín dụng của 39 khách

Hưng YênLợi dụng lòng tin và vị trí công tác, Trương Thị Hoài đã lén lút rút tiền từ 39 thẻ tín dụng của khách hàng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 23/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Trương Thị Hoài (31 tuổi, trú tại Quảng Ninh, hiện ở xã Đông Thái Ninh, Hưng Yên) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nhà chức trách cáo buộc, Hoài là nhân viên ngân hàng, am hiểu quy trình quản lý thẻ tín dụng. Do thiếu tiền tiêu xài, bị can đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tin của khách hàng khi giao thẻ cho mình quản lý.

Trương Thị Hoài khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Hoài truy cập hệ thống để kiểm tra dữ liệu, sau đó liên hệ với các đại lý, hộ kinh doanh có máy POS tại nhiều tỉnh, thành phố để thực hiện giao dịch "khống" nhằm rút tiền mặt. Mỗi thẻ tín dụng bị Hoài "rút lõi" từ 20 đến gần 60 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định, tính đến thời điểm bị bắt, Trương Thị Hoài đã chiếm đoạt tài sản của 39 bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, tuyệt đối không giao thẻ tín dụng hoặc cung cấp thông tin thẻ (số thẻ, mã CVV) cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng. Chủ thẻ cần giám sát chặt chẽ quá trình quẹt thẻ khi thanh toán tại các cửa hàng, nhà hàng.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, những ai là nạn nhân của Trương Thị Hoài cần liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên qua số điện thoại 0946.232.868.

Lê Tân