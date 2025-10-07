Nhân viên ngân hàng Nhật trộm gần 2,6 triệu USD tiền, vàng

Yukari Yamazaki lợi dụng vị trí là nhân viên ngân hàng để lấy trộm vàng miếng và tiền mặt trị giá gần 2,6 triệu USD từ hộp ký gửi của khách hàng.

Tòa án Tokyo ngày 6/10 tuyên án 9 năm tù với Yukari Yamazaki, 47 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng Mitsubishi UFJ, một trong những ngân hàng lớn nhất Nhật Bản. Yamazaki nghiện cờ bạc, bắt đầu trộm cắp sau khi lâm vào nợ nần vì thua lỗ khi giao dịch ngoại hối và cá cược đua ngựa.

Yukari Yamazaki bị áp tải đến tòa án Tokyo hồi tháng 1. Ảnh: Mainichi

Yamazaki lợi dụng chức vụ và thông tin nội bộ để "vô hiệu hóa hệ thống an ninh", lấy cắp số vàng miếng trị giá hơn 300 triệu yên (2,2 triệu USD) và hơn 60 triệu yên tiền mặt (398.000 USD) từ hộp ký gửi của khách tại ngân hàng trong giai đoạn 2023-2024.

Ngân hàng Mitsubishi UFJ chỉ thu hồi được một phần số tiền Yamazaki lấy cắp. Bị cáo không có tiền án tiền sự, cam kết "chữa bệnh nghiện cờ bạc", nhưng thẩm phán cho rằng án tù 9 năm là "xác đáng".

Một số vụ trộm cắp tại những ngân hàng khác cũng bị phát hiện, buộc Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản phải sửa đổi hướng dẫn về hộp ký gửi hồi tháng 6, trong đó nêu rõ "không được cất tiền mặt" trong các hộp này.

Hồng Hạnh (Theo AFP)