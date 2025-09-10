Nhân viên ngân hàng lừa tiền của khách quen

Đà NẵngNhân viên ngân hàng Phan Như Anh Quốc vay nợ nhiều người với lý do đáo hạn ngân hàng nhưng sử dụng không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, tạm giam Phan Như Anh Quốc (34 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phan Như Anh Quốc. Ảnh: Anh Thành

Theo điều tra, năm 2023, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng thương mại ở Núi Thành, Quốc quen nữ khách hàng ở phường Hương Trà khi bà này đến làm hồ sơ vay vốn. Biết người phụ nữ thường cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng, từ đầu năm 2024 Quốc nhiều lần vay tiền, ban đầu trả đúng hẹn cả gốc và lãi.

Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Quốc liên tục đưa thông tin giả về khách hàng cần đáo hạn để vay tiền nhưng thực tế sử dụng để trả nợ cá nhân. Đến ngày 20/12/2024, anh ta đã vay 3 tỷ đồng của người phụ nữ này và mất khả năng chi trả.

Mở rộng điều tra, công an xác định từ năm 2024 đến tháng 3/2025, Quốc tiếp tục vay mượn tiền của nhiều người tại các địa bàn Tam Kỳ, Tam Anh, Tam Xuân và Núi Thành với lý do đáo hạn ngân hàng, tất toán khoản vay, làm thủ tục rút sổ đỏ... nhưng đều sử dụng sai mục đích. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng. Công an Đà Nẵng đề nghị những ai là bị hại liên quan Quốc sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT để được giải quyết.

Ngọc Trường