Nhân viên ngân hàng lừa khách vay bằng thủ đoạn đáo hạn

Thanh HóaNguyễn Mạnh Thắng, 38 tuổi, nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hoá, bị bắt với cáo buộc chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng của khách với chiêu nộp tiền đáo hạn khoản vay.

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, Thắng đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhà chức trách xác định trong thời gian làm việc tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hóa, Thắng vừa đầu tư làm ăn bên ngoài, lại tham gia cờ bạc dẫn đến nợ nần số tiền lớn.

Đến tháng 8, khi không còn khả năng trả nợ, Thắng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Lợi dụng việc được phân công quản lý hồ sơ vay vốn, Thắng biết người đàn ông 42 tuổi ở xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa đang có khoản vay 2 tỷ đồng tại chi nhánh, sắp đến hạn trả nợ.

Ngày 8/9, Thắng gọi điện yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để Thắng làm thủ tục thu nợ và giải ngân lại khoản vay. Sau khi nhận tiền, Thắng không thực hiện việc đáo hạn theo quy định mà chiếm đoạt toàn bộ.

Nghi can Nguyễn Mạnh Thắng. Ảnh: Lam Sơn

Tương tự, khi biết một khách hàng khác ở phường Hạc Thành có khoản vay 4 tỷ đồng từ năm 2019, sắp đến hạn phải trả. Khi được giao hỗ trợ xử lý hồ sơ, Thắng đưa ra thông tin gian dối đang có khách hàng cần tiền đáo hạn và hỏi vay anh này vay 1,5 tỷ đồng, hẹn trả vào hôm sau. Sau khi được chuyển tiền, Thắng tiếp tục chiếm dụng.

Không còn khả năng thanh toán các khoản nợ cũ và mới, Thắng cắt liên lạc với các bên liên quan và rời khỏi địa phương, di chuyển vào các tỉnh phía Nam lẩn trốn.

Ngày 23/12, biết bị tố giác, Thắng ra đầu thú.

Công an đề nghị những ai là nạn nhân của Thắng liên hệ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để được hỗ trợ giải quyết.

Lê Hoàng