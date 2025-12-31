Nhân viên ngân hàng lừa khách ký khống để chiếm đoạt tiền

Sơn LaLò Minh Phương bị cáo buộc lợi dụng được giao quản lý hồ sơ vay vốn khách hàng tại ngân hàng SHB chi nhánh Sơn La để chiếm đoạt 600 triệu đồng thông qua các khoản vay.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, tạm giam Phương, 34 tuổi, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Lò Minh Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, Phương từng là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng SHB chi nhánh Sơn La. Trong quá trình công tác, Phương được giao quản lý hồ sơ vay vốn của khách hàng. Lợi dụng việc này, anh ta đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua các khoản vay ngân hàng.

Cụ thể, trong các ngày 15/6 và 21/6 của năm 2023, Phương đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng vay về quy trình giải ngân để hướng dẫn họ ký khống các giấy tờ vay vốn. Sau đó, anh ta tự ý hoàn thiện hồ sơ, đề nghị giải ngân và chuyển tiền vào tài khoản khống do người vay cung cấp. Từ đó, Phương chiếm đoạt thành công 600 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Phạm Dự