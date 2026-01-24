Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của 5 khách từ điện thoại

Đồng NaiKhi 5 khách hàng thực hiện đáo hạn ngân hàng, Vương Khánh Hưng lấy điện thoại của họ nhập lệnh chuyển tiền trong tài khoản, chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng.

Ngày 24/1, Vương Khánh Hưng, 34 tuổi, bị Công an Đồng Nai bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hưng bị Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, Hưng là chuyên viên thuộc Bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng HD Bank, Chi nhánh Bình Phước. Do vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư tiền ảo trên ứng dụng "OKX" nhưng thua lỗ, mất khả năng thanh toán, Hưng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của người vay, Hưng tìm đến các khách hàng có khoản vay sắp đến hạn tại Ngân hàng HD Bank, đưa ra đề nghị hỗ trợ làm hồ sơ đáo hạn khoản vay. Trong quá trình thực hiện, Hưng yêu cầu khách hàng đăng nhập ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động rồi giao thiết bị cho mình để thao tác thanh toán.

Tuy nhiên, thay vì tất toán khoản vay như cam kết, Hưng đã thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản cá nhân, sau đó đưa điện thoại lại để khách hàng nhập mật khẩu, mã PIN và xác thực sinh trắc học, qua đó chiếm đoạt tiền.

Đến nay đã có 5 bị hại được xác định là nạn nhân của Hưng với số tiền 2,8 tỷ đồng. Cảnh sát kêu gọi ai là nạn nhân của người này thì trình báo Công an Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Phước Tuấn