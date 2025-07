Nhân viên ngân hàng bị khách quen 'xù' tiền, bỏ trốn

An GiangNhân viên ngân hàng ở Phú Quốc làm hồ sơ vay tiền cho Nguyễn Thị Huệ, trong lúc chờ nhà băng giải ngân đã cho mượn 600 triệu đồng nhưng không đòi lại được.

Ngày 26/7, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm Huệ, 39 tuổi, để điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhân viên ngân hàng.

Nguyễn Thị Huệ, người đang bị cơ quan điều tra truy tìm. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, tháng 10/2023, Huệ nhờ người quen là nhân viên ngân hàng ở Phú Quốc làm thẻ và hồ sơ vay tiền. Trong lúc chờ hồ sơ hoàn tất, Huệ ngỏ ý mượn người này 600 triệu đồng, hứa khi được giải ngân sẽ trả lại. Tuy nhiên, khi mượn được tiền, Huệ trả cho ngân hàng 3 lần, tổng số 107 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Không liên lạc được Huệ, nhân viên ngân hàng đã trình báo công an. Đến cuối tháng 12/2024, Công an tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) khởi tố vụ án nhưng không tìm được Huệ.

Ngọc Tài - Tiến Tầm