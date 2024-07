Nhân viên ngân hàng bị cáo buộc cướp tài sản khi thu hồi nợ

Kiên GiangLê Huy An, cán bộ ngân hàng, bị cáo buộc thuê "bạn xã hội" tổ chức cướp ôtô của khách hàng do người này không bàn giao tài sản, né tránh nghĩa vụ trả nợ.

An, 38 tuổi, cùng 11 người bị TAND tỉnh Kiên Giang xét xử tội Cướp tài sản, ngày 25/7.

Lê Huy An (hàng đầu, đeo kính) tại tòa ngày 25/7. Ảnh: Dương Đông

Theo cáo trạng, An làm việc tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), được cấp trên ủy quyền thu hồi ôtô 16 chỗ đã thế chấp cho khoản vay 700 triệu đồng, năm 2020.

Chủ xe là ông Nguyễn Mạnh Hùng, mất khả năng trả nợ, tồn lãi ngân hàng 300 triệu đồng. VIB nhiều lần thông báo ông Hùng bàn giao xe, song ông này phớt lờ, đưa xe ra Phú Quốc để hai người khác chạy dịch vụ.

Ngày 22/11/2022, An nhờ nhóm "bạn xã hội" của Phạm Ngọc Hiệp cùng 8 người trong công ty bảo vệ đến Phú Quốc để thu hồi tài sản. Khi tiếp cận xe 16 chỗ, An đọc thông báo thu hồi xe nhưng hai người quản lý xe là Thuận và Hiệp không đồng ý. An lén gắn thiết bị định vị trên xe, bỏ về Rạch Giá.

Hai hôm sau, phát hiện xe từ Phú Quốc về TP Hà Tiên trên phà cao tốc, An liên hệ nhóm Hiệp chặn lấy xe. Thông qua em trai của Hiệp, An huy động được 10 người, hứa trả công 20 triệu đồng, chặn xe khi phà cập bến, đòi thu hồi nhưng tài xế lái xe bỏ đi.

Nhóm An tiếp tục đuổi theo dùng chỉa, roi điện uy hiếp tinh thần tài xế, buộc nạn nhân giao chìa khóa và xe. Xong việc, nhóm An xóa dữ liệu camera, trả tiền thuê nhóm xã hội như đã hứa.

VKS truy tố An, Hiệp và 10 người khác tội Cướp tài sản theo điểm a, khoản 1, Điều 168 với khung hình phạt 18 đến 20 năm tù.

Tại tòa, luật sư đề nghị hoãn xét xử do đại diện ngân hàng và nhiều nhân chứng quan trọng vắng mặt. Theo luật sư, các bị cáo thực hiện hành vi trên để thu hồi nợ theo chủ trương của ngân hàng, nên đại diện nhà băng phải có mặt để làm rõ sự thật khách quan.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để VKS điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết của vụ án.

Dương Đông