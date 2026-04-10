Nhân viên môi giới bất động sản tranh tài ở Masters 2026

Brandon Holtz được chú ý ở major Masters 2026 tuần này khi từng là khán giả rồi đấu golf chuyên nghiệp nhưng lại trở xuống diện nghiệp dư và hiện sống bằng nghề môi giới bất động sản.

Holtz năm nay 39 tuổi, sống tại Bloomington, Illinois. Nhờ chức vô địch US Mid-Amateur 2025, anh được trao suất thi đấu ở Masters năm nay.

Bản thân Holtz không xa lạ giải golf danh giá này, vì từ bé đã được trải nghiệm thực địa với nhiều kỷ niệm đẹp. Năm 2004, bố anh ẵm được suất "khán giả trọn đời" trong một đợt xổ số của Ban tổ chức Masters. Nhờ vậy, tháng 4 hàng năm, gia đình Holtz cũng đều đến sân Augusta National để xem major khét tiếng kén chọn và giàu truyền thống độc đáo nhất thế giới.

Tại đó, Holtz thích hố 6, nhất là khu vực phía sau green để kết bạn rồi cược xem ai đánh gần hố nhất, sau đó cùng nhau nhấm nháp cốc bia. Anh cũng luôn tìm cách đến sát khu vực thi đấu và nghiên cứu cách chọn gậy của các ngôi sao khi đánh ngược gió. Đấy là niềm vui của Holtz khi làm khán giả Masters.

Còn tuần này, Holtz thi đấu. Đây lại là thành quả sau quá trình nhiều khúc ngoặt.

Thời trẻ, anh không theo đuổi golf, mà chọn bóng rổ đẩy gây dựng tiếng tăm. Holtz từng thi đấu 4 năm cho Đại học bang Illinois trên nhóm hạng nhất trình bán chuyên thuộc hệ thống giải Cao đẳng - Đại học toàn nước Mỹ. Nhưng khi tốt nghiệp năm 2009, anh quyết định thử golf chuyên nghiệp vì nhận thấy bản thân có năng khiếu.

Holtz thi đấu ở vòng 1 major Masters 2026 ngày 9/4. Ảnh: Golf Digest

Khi chuyển sang golf, Holtz du đấu 4 năm trên các hệ thống giải nhỏ tại Florida và Georgia. Khoản tiền thưởng lớn nhất anh nhận được trong giai đoạn này là 14.000 USD cho vị trí á quân Illinois Open.

Tuy nhiên, thu nhập từ golf chuyên nghiệp quy mô nhỏ chỉ ở mức khiêm tốn, đủ để Holtz trang trải cuộc sống lúc còn độc thân. Sau này, anh chật vật hơn từ khi có vợ con. Mỗi lần tham gia giải, Holtz phải đóng 2.000 USD phí thi đấu trong khi tiền thưởng cho ngôi vô địch chỉ tầm 10.000 USD. Trước bài toán kinh tế như thế, Holtz đành gác gậy để làm môi giới bất động sản.

Dù vậy, "máu golf" trong Holtz vẫn chảy để rồi đến năm 2023, anh quyết định đăng ký lại vị thế nghiệp dư.

Tháng 9/2025, anh dự US Mid-Amateur, lần đầu góp mặt ở một giải nghiệp dư đòi hỏi chuyên môn cao do Hiệp hội Golf Mỹ tổ chức. Sự kiện đó theo thể thức đấu hố và Holtz thắng trận chung kết ở hố thứ 34, từ pha đưa bóng vào cách lỗ 2,4 mét bằng gậy driver.

Chiến thắng này đưa Holtz vào Masters 2026. Trong vài tháng gần đây, Holtz từ chối tiếp nhiều khách hàng tiềm năng để tập trung chuẩn bị cho "sự kiện để đời". Sáng nay, 10/4 (giờ Hà Nội), sự kiện kết thúc vòng 1, trong đó Holtz đứng T86 với điểm +9 trên sân Augusta National par72. Đỉnh bảng thuộc về Sam Burns và đương kim vô địch Rory McIlroy cùng -5, còn vị trí kế tiếp cho Kurt Kitayama, Jason Day và Patrick Reed đồng -3.

Theo điều lệ hiện hành, The Masters sẽ cắt loại sau vòng 2 theo nguyên tắc lấy top hoặc T50.

Quốc Huy