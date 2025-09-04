Nhân viên lau sạch vật dụng ông Kim Jong-un dùng ở Bắc Kinh

Nhân viên Triều Tiên lau sạch bàn ghế, thu dọn cốc nước mà ông Kim Jong-un đã dùng trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga ở Bắc Kinh.

Phóng viên Điện Kremlin Alexander Yunashev hôm 3/9 đăng video cho thấy hai nhân viên trong đoàn tháp tùng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tỉ mỉ dọn dẹp căn phòng tại Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi ông Kim gặp và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hơn hai giờ.

Nam nhân viên Triều Tiên cẩn thận lau chùi chiếc ghế và phần cạnh bàn ở phía ông Kim, trong khi một nữ phục vụ thu dọn cốc nước và tất cả những thứ mà ông Kim đã sử dụng trong thời gian hội đàm.

"Sau khi cuộc gặp kết thúc, các nhân viên tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên đã cẩn thận loại bỏ các dấu vết về sự hiện diện của ông Kim", phóng viên này cho hay.

Nhân viên Triều Tiên lau sạch vật dụng ông Kim Jong-un chạm vào trong căn phòng ở Bắc Kinh ngày 3/9. Video: Alexander Yunashev

Giới quan sát cho rằng đây là hành động nhằm đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối về sức khỏe và dấu vết sinh học của ông Kim trong các chuyến công du nước ngoài.

Tờ Nikkei của Nhật Bản dẫn các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, giống như trong các chuyến công du trước đây, đoàn tháp tùng ông Kim mang theo toilet riêng trên đoàn tàu bọc thép đưa ông tới Bắc Kinh.

Michael Madden, chuyên gia về lãnh đạo Triều Tiên tại Trung tâm Stimson có trụ sở tại Mỹ, nói rằng các biện pháp như vậy đã được thực hiện từ thời ông Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un.

"Việc sử dụng toilet đặc biệt và túi rác riêng đựng vật vụn, rác thải, đầu lọc thuốc lá nhằm đảm bảo cơ quan tình báo nước ngoài, thậm chí là cơ quan tình báo từ quốc gia thân thiện, không thể thu thập được mẫu vật. Những thứ như vậy, bao gồm cả sợi tóc và mảnh da chết, cũng đều có thể cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của ông Kim", Madden cho hay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 3/9. Ảnh: AFP

Năm 2018, trong cuộc gặp giữa ông Kim với tổng thống Hàn Quốc khi đó Moon Jae-in, đội ngũ an ninh Triều Tiên đã xịt chất khử trùng lên bàn ghế rồi lau sạch trước khi ông ngồi xuống.

Trước hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên với ông Putin hồi năm 2023, đội an ninh của ông Kim cũng lau ghế bằng chất khử trùng, kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn. Một cận vệ của ông Kim Jong-un còn sử dụng máy dò kim loại để kiểm tra ghế.

