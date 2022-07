Nhân viên khách sạn kể các trải nghiệm tồi tệ với khách

Một vị khách đã gọi pizza về ăn và giấu những miếng bánh khắp phòng khiến nhân viên dọn dẹp vất vả để làm sạch.

Dưới đây là một số chia sẻ của các nhân viên khách sạn trên khắp thế giới về những sự cố từng gặp khi phục vụ khách, được trang Bored Panda tổng hợp lại.

"Tôi đang nhét một tấm ga trải giường xuống dưới nệm, và đầu ngón tay bị nhói. Dưới đó là hai cây kim của khách đã dùng rồi. Tôi phải đến bệnh viện gấp để tiêm vaccine viêm gan, uốn ván cùng hai loại thuốc ngừa HIV khác nhau trong một tháng. Tiếp đó là phải đi xét nghiệm máu hàng tháng trong một năm trời để đảm bảo tôi không bị lây bệnh gì. Thật may là mọi thứ đều ổn. Nhưng tôi bị ám ảnh với kim tiêm đến giờ. Khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy bị tổn thương", Dan Fortesque, một nhân viên dọn phòng, chia sẻ. Nhiều người đã vào an ủi anh và chỉ trích những vị khách vô ý thức.

"Một người vô ý thức thậm chí đã đi vệ sinh vào tủ đầu giường. Chúng tôi đã mất hàng tiếng đồng hồ để làm sạch. Tôi không hiểu tại sao vẫn có kẻ sống hoang dã đến vậy", nhân viên dọn phòng Abaiyachi kể lại.

Rất nhiều khách thuê phòng đã cố tình để chất thải, đồ bẩn vào ngăn đựng của tủ kê đầu giường. Ảnh: Unsplash

"Tôi làm ở bộ phận an ninh cho một khách sạn lớn ở Mỹ. Có hai sự cố khiến tôi ấn tượng cả đời. Sự cố đầu tiên tôi đã phải gọi cấp cứu cho một vị khách bị dị ứng đồ ăn dẫn đến tiêu chảy. Khi vào phòng anh ta, tôi đã buồn nôn vì những gì thải ra trong phòng. Rất lâu sau đó, tôi vẫn có cảm giác buồn nôn và bịt miệng khi nghĩ đến.

Lần khác, tôi đã phải gọi cấp cứu cho khách gặp sự cố về tim mạch. Anh ta đã ngừng thở và chúng tôi dùng máy rung tim để cấp cứu. Sau khi được đưa đến bệnh viện, người đàn ông đã qua khỏi. Vài tháng sau, anh ta quay lại nói lời cám ơn. Bạn biết đấy, tôi từng trải qua nhiều trường hợp tương tự, gọi cấp cứu và rồi phải nói lời vĩnh biệt họ. Vì vậy, khi có một ai đó còn sống và quay trở lại, cảm giác thật tuyệt", một người tên Elvis chia sẻ.

"Tôi làm việc trong một khu trượt tuyết cao cấp. Một gia đình dẫn theo con nhỏ đã cho đứa trẻ đi tiểu phía sau bồn cầu và dưới bồn rửa mặt suốt thời gian lưu trú. Điều kinh khủng là thay vì dội nước cho sạch, bố mẹ đứa trẻ lấy khăn tắm màu trắng của khách sạn phủ lên chỗ đó", một người dùng có biệt danh Zorpthedestroyer chia sẻ.

"Buổi sáng hôm đó, hai vị khách trả phòng và nói với lễ tân là tôi rằng họ đã đánh nhau, trong phòng có máu và họ nhiễm HIV rồi trả phòng. Sau đó là những giây phút kinh hoàng khi chúng tôi lên phòng, máu ở khắp nơi. Khách sạn phải thuê một đội dọn dẹp đặc biệt. Một năm sau đó, căn phòng vẫn để trống. Một cặp vợ chồng khác thì mang con theo và lấy khăn tắm khách sạn thay bỉm. Đó là hai kỷ niệm kinh khủng nhất trong sự nghiệp đi làm của tôi", Bahamut Dragonlord tiếp lời.

"Đó là khi tôi phải dọn một căn phòng với những hộp gà rán trống trơn, những khúc xương nằm la liệt trên sàn giữa hai chiếc giường đơn, bột trắng trên tủ trang điểm. Tã bẩn, bánh sinh nhật được trét lên đầy tường. Thật sự khó chịu", một người có biệt danh Vkex viết.

"Lần đó khi dọn phòng, tôi tìm thấy một miếng pizza bị bôi lên mặt tivi, hai lát ở dưới sàn như thể ai đó dùng chúng thay dép lê. Một miếng trong tủ quần áo, một trong tủ đầu giường, một ở khăn trải giường và một nữa trong bồn tắm. Tất cả có 7 miếng, còn thiếu một miếng mới đủ ghép thành chiếc pizza hoàn hảo. Tôi nghĩ người khách đã ăn miếng còn lại và bắt đầu dọn phòng. Cuối cùng, tôi phát hiện ra, miếng còn lại được giấu trong đèn bàn", một người có tên Nathan nói.

Một vị khách đã tìm cách làm bẩn phòng khách sạn bằng cách bôi những miếng pizza khắp phòng. Ảnh: Pexel

"Đó là vào buổi đêm, tôi nhận cuộc gọi lên kiểm tra phòng. Khi tôi đến, hai nhân viên an ninh khác mặt tái nhợt, từ chối vào bên trong và nói rằng chỉ có tôi mới biết cách xử lý tình huống. Trước khi làm khách sạn, tôi từng làm bác sĩ thú y và là cựu cảnh sát. Căn phòng ngăn nắp, nhưng ở ban công một người đã dùng súng tự kết liễu cuộc đời. Rất may là sự việc diễn ra vào ban đêm, chúng tôi gọi cảnh sát đến, thi thể được chuyển ra và các vị khách khác đều không hay biết", nhân viên an ninh Anon kể lại.

Anh Minh (Theo Bored Panda)