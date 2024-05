Nhân viên karaoke bị khách đâm tử vong

TP HCMThấy hai khách sau khi hát karaoke không trả tiền, anh Mẫn, nhân viên quán, chạy theo đòi thì xảy ra xô xát và bị đâm tử vong.

Sáng 6/5, Công an TP Thủ Đức phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh truy tìm nghi can gây ra cái chết cho anh Mẫn, 29 tuổi.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường án mạng, rạng sáng hôm nay. Ảnh: Nhật Vy

Theo điều tra ban đầu, khuya hôm qua nhóm khách nam đến quán karaoke ở đường 11, phường Linh Xuân, Thủ Đức, để vui chơi nhưng được cho là "bỏ về khi chưa thanh toán chi phí". Anh Mẫn đi theo 2 người, đòi tiền.

Đôi bên xảy ra cãi vã, anh Mẫn bị một người dùng hung khí tấn công phải chạy ngược vào quán, ngã gục. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhật Vy

* Tên nạn nhân được thay đổi.