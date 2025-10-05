Nhân viên giao hàng chiếm đoạt 28 gói đồ chuyển phát nhanh

Đăk LăkLê Minh Nhân, 30 tuổi, nhân viên công ty chuyển phát nhanh, bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 67 triệu đồng khi không giao 28 đơn hàng cho khách.

Ngày 5/10, Nhân (ngụ tỉnh Quảng Ngãi) bị Công an phường Buôn Ma Thuột bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản.

Lê Minh Nhân lúc bị bắt. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, từ tháng 11/2024 đến 6/2025, Nhân là nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH một thành viên Chuyển phát nhanh Thuận Phong, chi nhánh Tây Nguyên.

Với nhiệm vụ được phân công, Nhân giao hàng, thu hộ tiền cước, phí và các khoản phát sinh khác từ khách hàng rồi bàn giao lại đầy đủ cho công ty. Lợi dụng việc này, Nhân chiếm đoạt hơn 67 triệu đồng từ 28 đơn hàng giao cho khách.

Trần Hóa