Nhân viên được thưởng phím vàng nguyên chất

Trung QuốcMột công ty công nghệ ở Thâm Quyến thưởng 21 phím (key cap) bằng vàng nhân ngày Ngày Lập trình viên 24/10.

Các phím vàng gồm C, V, Ctrl, Shift, Enter và Space. Trong đó phím cách (Space) nặng 35 gram, trị giá 40.000 tệ (150 triệu đồng).

Đây là năm thứ tư liên tiếp công ty tổ chức trao thưởng bằng hiện vật này. Tổng cộng, 55 phím vàng đã được trao cho các nhân viên xuất sắc vào Ngày Lập trình viên.

Khi giá vàng tăng mạnh, những phần thưởng của năm đầu tiên đã tăng giá gần gấp ba lần.

Doanh nghiệp công nghệ này có hơn 1.000 nhân viên, tuổi trung bình 28, trong đó 58% làm việc ở bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D). Người phát ngôn của công ty cho biết đội ngũ kỹ sư R&D là "lực lượng hạt nhân" của đổi mới công nghệ nên được ưu tiên áp dụng chương trình khen thưởng bằng vàng.

"Bàn phím là công cụ làm việc cốt lõi của kỹ sư. Phím vàng là cách chúng tôi tri ân họ. Mỗi cú gõ là biến đá thành vàng, mỗi dòng mã đáng giá nghìn vàng", người này chia sẻ.

Ngoài phím vàng, các nhân viên R&D còn nhận quà chăm sóc sức khỏe nhân dịp này.

Bàn phím vàng làm phần thưởng cho nhân viên phòng R&D. Ảnh: Sina

Công ty này được người dùng mạng Trung Quốc gọi là "nhà máy vàng". Hồi tháng 7, công ty phát "hộp mù vàng" cho toàn bộ nhân viên, kể cả thực tập sinh. Nhân viên kết hôn hoặc sinh con được tặng đồng tiền vàng nguyên chất. Trong tiệc tất niên, người may mắn có thể trúng thỏi vàng 50 gram.

Một lập trình viên của công ty khoe đã sưu tập đủ bộ: từ đồng vàng cưới, vàng sinh con, quà kỷ niệm năm làm việc đến phím vàng. "Tôi biết ơn vì ở mỗi cột mốc cuộc đời đều có món quà vàng từ công ty. Có những thứ không thể đo đếm bằng tiền và tôi sẽ không bao giờ bán chúng", anh nói.

Những phím vàng được công ty tặng nhân viên xuất sắc. Ảnh: Sina

Nhà sáng lập Liu Jingkang, 34 tuổi, cho biết tặng vàng vì "tượng trưng cho sự ổn định, cũng như nhân tài là nền tảng vững chắc nhất của công ty công nghệ".

"Giá trị doanh nghiệp nằm ở con người, không phải con số, và công ty đang hướng tới triết lý phát triển nhân viên là ưu tiên hàng đầu, giá trị khách hàng thứ hai, lợi nhuận cổ đông thứ ba", ông nhấn mạnh.

Bảo Nhiên (Theo Sina)