Nhân viên Điện Elysee bị bắt vì trộm đồ quý đem bán

Một nhân viên rửa bát tại Điện Elysee bị bắt cùng hai đồng phạm với cáo buộc lấy trộm đồ bạc và đồ sứ đem bán trên mạng.

Người này cùng đồng phạm bị bắt sau khi tổng quản gia Điện Elysee tuần trước trình báo cảnh sát về việc nhiều món đồ quý trị giá gần 47.000 USD trong dinh Tổng thống biến mất, trong đó có một số món được coi là di sản quốc gia.

Các nhà điều tra bắt đầu thẩm vấn nhân viên làm việc tại Điện Elysee sau khi nhận ra một số món đồ mất tích xuất hiện trên các trang web đấu giá trực tuyến. Nhân viên phụ trách rửa bát đĩa cùng hai đồng phạm bị bắt và phiên xét xử sẽ diễn ra ngày 26/2/2026.

Đồ sứ lưu niệm bán tại Điện Elysee. Ảnh: Điện Elysee

Ba nghi phạm bị cáo buộc lấy cắp đồ vật từ Điện Elysee rồi đem bán trên các trang web đấu giá trực tuyến như Vinted. Tài khoản Vinted của nhân viên rửa bát rao bán một chiếc đĩa có đóng dấu Không quân Pháp và gạt tàn có nhãn Xưởng sản xuất Sevres, nhà máy sản xuất đồ sứ nổi tiếng thuộc sở hữu của nhà nước Pháp từ năm 1759.

Giới chức đã thu hồi khoảng 100 đồ vật tại nhà riêng, xe và tủ đồ cá nhân của người này, bao gồm đồ sứ Sevres, một bức tượng nhỏ của René Lalique, ly champagne Baccarat và các loại xoong nồi bằng đồng.

Tang vật đã được trả lại cho Điện Elysee. Kết quả này tốt hơn nhiều so với vụ mất cắp tại Bảo tàng Louvre, nơi các món trang sức hoàng gia trị giá hàng chục triệu euro bị cướp giữa ban ngày hồi tháng 10 vẫn thất lạc, dù 4 nghi phạm liên quan vụ án đã bị bắt.

Trước đó, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris và một bảo tàng đồ sứ ở Limoges cũng bị đột nhập hồi tháng 9, mất đi 6 thỏi vàng và nhiều món đồ sứ với tổng trị giá ước tính 6,55 triệu euro.

Hồi tháng 10, khoảng 2.000 đồng tiền vàng và bạc trị giá 90.000 euro bị đánh cắp từ Maison des Lumieres, bảo tàng ở Langres chuyên trưng bày hiện vật liên quan tới nhà triết học Denis Diderot.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)