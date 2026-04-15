Nhân viên đánh nữ quản lý cướp tiền, cắt camera che giấu tội

Tây NinhNguyễn Công Khánh nợ nần nhiều nên lừa nữ quản lý cây xăng mở két sắt, đánh bất tỉnh để cướp tiền, rút điện camera, giả báo mất tích nhằm che giấu tội.

Ngày 14/4, Khánh, 42 tuổi, bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 16 năm tù tội Giết người, 3 năm tù tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt 19 năm tù. Bị cáo còn phải bồi thường chi phí điều trị, suy giảm sức khỏe và tổn thất tinh thần cho nạn nhân hơn 300 triệu đồng.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm tội đến cùng; việc nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn.

Nguyễn Công Khánh tại tòa. Ảnh: Hoàng Nam

Khánh làm nhân viên bơm xăng tại xã Thạnh Lợi (huyện Bến Lức, Long An cũ) gần 10 năm. Do nợ nần, biết cây xăng có két sắt do bà Nguyễn Thị Út quản lý, người này nảy sinh ý định cướp tiền trả nợ.

Theo cáo trạng, sáng 18/1/2025, Khánh vờ nhờ bà Út lấy tiền đi chợ mua đồ ăn. Khi bà vào phòng ngủ mở két sắt, anh ta cầm thanh kim loại đứng chờ phía sau. Lúc nữ quản lý đưa một triệu đồng và chuẩn bị đóng két, Khánh bất ngờ đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân. Bà Út chống trả nhưng tiếp tục bị tấn công, gục tại chỗ.

Sau đó, Khánh lục két lấy 25 triệu đồng, vứt thanh kim loại xuống bờ sông. Có tiền, anh ta trả nợ, tiêu xài gần một nửa rồi quay lại cây xăng, thấy bà Út vẫn bất tỉnh. Lo sợ bị phát hiện, Khánh rút nguồn điện camera, giả vờ đến trụ sở công ty báo với giám đốc "không biết bà Út ở đâu, điện thoại cũng không nghe máy".

Nhân viên công ty cùng Khánh quay lại hiện trường, phát hiện bà Út nằm bất động, đầu và mặt chảy nhiều máu nên đưa đi cấp cứu, đồng thời trình báo cảnh sát. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị thương tích 76%.

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định Khánh là thủ phạm và bắt giữ trong ngày.

Hoàng Nam