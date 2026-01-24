NgaMột cựu nhân viên của một đại lý ôtô ở Moskva lấy đi 26 chiếc xe trong vòng 6 tháng trước khi bị phát hiện.

Nhân viên cũ lấy trộm hơn 20 ôtô của đại lý Video: Irina Volk

Cảnh sát Moskva đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi đánh cắp ôtô từ bãi đỗ xe của một đại lý trên đường Dorozhny Proyezd. Theo đại diện công ty, 26 chiếc xe hơi nhập khẩu trị giá hơn 64 triệu ruble (842.000 USD) đã bị lấy đi trong vòng 6 tháng.

Báo cáo sơ bộ cho thấy anh này đã bị đại lý cho nghỉ việc. Cựu nhân viên sau đó tìm được người mua xe trên một ứng dụng nhắn tin và dàn xếp một kế hoạch phạm tội.

Bảy trong số những chiếc xe bị đánh cắp đã được thu hồi ở một số vùng của Nga, và việc tìm kiếm những chiếc còn lại vẫn đang tiếp diễn. Cảnh sát cũng đang truy tìm đồng phạm trong vụ án.

Mỹ Anh (theo Evening Moscow)