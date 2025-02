Nhân viên bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ bị đánh bất tỉnh

TP HCMNam bảo vệ 58 tuổi nhắc nhở đôi nam nữ không dắt chó vào công viên phố đi bộ Nguyễn Huệ thì xảy ra cự cãi, bị người đàn ông dùng cây đánh bất tỉnh.

Hơn 9h ngày 27/2, thanh niên 26 tuổi chở cô gái dừng xe máy trên đường Nguyễn Huệ, đoạn gần giao lộ Nguyễn Huệ - Hải Triều (phường Bến Nghé, quận 1). Họ đi vào công viên cùng chú chó không rọ mõm, không có dây dẫn; sau đó để thú cưng chạy rong xung quanh khu vực.

Một lúc sau nam bảo vệ đến, nhắc nhở đôi nam nữ đưa thú cưng đến đây là sai quy định. Trong lúc cự cãi, nam thanh niên giật lấy gậy sắt trên tay bảo vệ, tấn công khiến nạn nhân chấn thương ở đầu, chảy nhiều máu, được người dân đưa đi cấp cứu.

Bảo vệ bất tỉnh sau khi bị đánh. Ảnh: Quốc Thắng

Công an phường Bến Nghé ngay sau đó đã đến hiện trường lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh. Nam thanh niên 26 tuổi cùng bạn gái bị đưa về trụ sở công an làm việc.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ dài hơn 670 m, bắt đầu từ trụ sở UBND TP HCM đến công viên Bạch Đằng và cắt qua một số con đường như: Lê Lợi, Tôn Thất Đạm, Ngô Đức Kế, Hải Triều. Tuyến phố thường là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật lớn của thành phố.

Khu vực này có đặt các biển nội quy không cho khách dẫn, thả vật nuôi vào công viên.

Quốc Thắng