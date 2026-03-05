Nhân viên bảo vệ nhiều lần hãm hại nữ sinh

An GiangNguyễn Văn Khai, 59 tuổi, thừa nhận nhiều lần dụ dỗ, cho tiền nữ sinh một trường tiểu học ở xã Ô Lâm, rồi thực hiện hành vi xâm hại.

Ngày 5/3, Khai, nhân viên bảo vệ trường tiểu học xã Ô Lâm, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Văn Khai tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 2/3, Khai đang làm nhiệm vụ tại phòng bảo vệ thiết bị thì thấy một nữ sinh 13 tuổi (nhưng chỉ học lớp 4), đứng bên ngoài cửa sổ. Ông ta dụ dỗ, cho em này 100.000 đồng rồi dẫn vào khu vực nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi đồi bại.

Tối cùng ngày, người thân của bé gái phát hiện, đến Công an xã Ô Lâm tố giác hành vi của Khai.

Tại cơ quan điều tra, Khai thừa nhận hành vi phạm tội. Ông này cũng cho biết trước đó đã 3 lần xâm hại tình dục đối với nạn nhân bằng thủ đoạn tương tự.

An Minh - Hoàng Đô