Nhân viên bảo vệ bị truy tố vì ăn vụng hai cái bánh trong ca trực đêm

Hàn QuốcViệc nhân viên bảo vệ ăn vụng hai chiếc bánh trị giá 1.050 won (20.000 đồng) trong tủ lạnh công ty, bị tuyên phạm tội trộm cắp đang gây nhiều tranh cãi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h ngày 18/1/2024, khi nhân viên bảo vệ tại nhà máy ở Wanju, tỉnh Bắc Jeolla bị cáo buộc đã lấy trộm một chiếc bánh Choco Pie, có giá bán lẻ khoảng 400 won và một chiếc bánh kem trứng, trị giá khoảng 650 won, từ tủ lạnh văn phòng của một công ty logistics đối tác mà không được phép.

Người bảo vệ nói ăn những món ăn nhẹ như vậy sau ca làm việc qua đêm là thói quen phổ biến của nhân viên và phủ nhận ý định ăn trộm.

Tuy nhiên, công ty đã nộp đơn khiếu nại và các công tố viên đã truy tố viên bảo vệ về tội Trộm cắp.

Trong phiên điều trần rút gọn, các công tố viên đề nghị mức phạt 500.000 won (9,5 triệu đồng) nhưng nhân viên bảo vệ đã yêu cầu một phiên tòa đầy đủ. Tòa sơ thẩm đã giảm mức phạt xuống còn 50.000 won, nhưng vẫn đưa ra phán quyết có tội.

Các chuyên gia luật đã đặt câu hỏi tại sao các công tố viên không thể đơn giản miễn truy tố, khi giá trị tài sản thất thoát không đáng kể.

Các công tố viên giải thích trong các tội phạm về tài sản như trộm cắp, nếu vụ án được trình báo bởi nạn nhân và nạn nhân nhất quyết yêu cầu truy tố. Nếu đôi bên (bị can và bị hại) không đạt được thỏa thuận thì việc truy tố là không thể tránh khỏi, bất kể số tiền là bao nhiêu.

Công tố viên nói thêm rằng việc nhân viên bảo vệ không nhận tội khiến họ khó có thể đề nghị án nhẹ.

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra tuần trước, luật sư của bị cáo lập luận rằng đồ ăn nhẹ thường được chia sẻ và do đó không phải là hành vi trộm cắp.

Thẩm phán chủ tọa Tòa án Quận Jeonju nhận xét: "Thật quá đáng khi phải đưa vụ việc đi xa đến mức này".

Các công tố viên cũng đề nghị bên bị hại sẽ xem xét lại vụ án một cách cẩn thận. Họ nêu lại một án lệ từ năm 2022, khi một nhân viên cửa hàng được tuyên trắng án sau khi ăn hết số giò heo trị giá 5.900 won được đánh dấu để tiêu hủy. Vụ án đó đã kết thúc với phán quyết vô tội.

Do bị hại không làm đơn bãi nại hình sự, vì phiên sơ thẩm đã đưa ra phán quyết có tội, các công tố viên cho rằng tòa có thể cân nhắc hủy án hoặc tuyên không cần bồi thường. Tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết.

Vụ việc dấy lên tranh luận về lý và tình trong hệ thống pháp luật. Nhiều người cho rằng, nếu quy kết việc ăn cái bánh trị giá 1.000 won là một tội nghiêm trọng sẽ làm suy yếu niềm tin của công chúng vào sự công bằng.

