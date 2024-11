Nhận vé concert 'Anh trai say hi' miễn phí khi mở thẻ VIB

Khách mở thẻ tín dụng và tham gia MyVIB trong thời gian 10-27/11 có cơ hội nhận vé concert "Anh trai say hi" đêm 3 tại Hà Nội.

Đêm nhạc Anh trai say hi 3 diễn ra ngày 7/12. VIB với vai trò nhà tài trợ, mang đến cơ hội giao lưu, giải trí cho người dùng và cộng đồng yêu nhạc. Nhà băng dành sẵn 700 vé concert cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng từ nay đến hết 28/11 qua website VIB, ứng dụng MyVIB, Max và kênh đối tác Fiza của Zalo. Khách hàng kích hoạt thẻ thành công và chi tiêu thuộc top đầu sẽ có cơ hội nhận vé.

Bên cạnh đó, từ 10-17/11, nhà băng triển khai hoạt động VIB Bus, mang đến cơ hội tham quan khắp phố phường Hà Nội, giao lưu cùng các anh trai. Người dùng mở thẻ tín dụng VIB và gia nhập MyVIB có cơ hội tham gia chuyến xe này.

Trong thời gian diễn ra chương trình, người dùng chia sẻ ảnh lên tài khoản Facebook cá nhân kèm hashtag #VIBSayHiHaNoi #ThetindungVIB #MyVIB có cơ hội sở hữu vé concert 3 với minigame "Catch Bus If You Can".

Chuyến xe bus trong chương trình giao lưu cùng các anh trai. Ảnh: VIB

Khách mở thẻ trong thời gian này còn được miễn phí thường niên năm đầu, hoàn lại 10% tổng giá trị chi tiêu trong 30 ngày đầu tiên và tận hưởng ưu đãi "Mua ngay, góp nhẹ" với lãi suất 0%, không phí ban đầu.

Ngoài ra, khách hàng còn được giảm giá đến 40% tại các đối tác thuộc hệ sinh thái VIB Privileges: Traveloka, Klook, Lotte Cinema, Facial Bar. Các thương hiệu Manwah, K-pub, ShopeeFood, A Mà Kitchen được ưu đãi 30%.

Nếu khách hàng sở hữu thẻ tín dụng VIB hiện nay có thể truy cập MyVIB từ 11/11 đến 24/11 để đổi điểm thưởng tích lũy lấy lượt quay số trúng vé concert VIP A, FanZone, CAT 2A, 1C. Khách hàng cũng có thể đổi điểm thưởng để lấy vé với mức tiết kiệm hơn vào ngày 20/11.

Người dùng có thể mời bạn bè tải ứng dụng MyVIB để nhận quà và một vé bus dạo quanh Hà Nội. Ảnh: VIB

Trong thời gian từ 12/11 đến 25/11, người dùng mời bạn bè tải ứng dụng MyVIB có cơ hội nhận combo quà gồm một vé bus dạo quanh Hà Nội và một vé concert. Để nhận quà, người tham gia cần nhập mã "ATSH" khi mở tài khoản thanh toán Digi.

Ngoài ra, ngân hàng dành tặng 10 cặp vé VIP A cho 10 khách hàng có tổng giá trị giao dịch cao nhất và 50 vé CAT một cho năm mươi khách hàng tiếp theo trong thời gian 7-27/11. Các chương trình ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng VIB và người dùng MyVIB xem tại đây.

Thái Anh