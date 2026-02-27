Nhẫn vàng không còn đúng hình dạng ban đầu, bán được không?

Trước đây, tôi mua 2 chỉ vàng nhẫn 9999 tại một tiệm vàng lâu năm ở gần nhà, có thương hiệu và được nhiều người tin tưởng.

Tôi bảo quản không cẩn thận nên đã sơ ý làm chiếc nhẫn bị cháy xém, biến dạng. Từ một chiếc nhẫn tròn trịa, sáng bóng, giờ méo mó, màu sắc không còn đẹp như ban đầu.

Hiện tại, tôi không có nhu cầu sử dụng nên muốn bán nhưng sợ trong tình trạng bị cháy và biến dạng như vậy thì tiệm vàng có thu mua lại hay không. Nếu họ đồng ý mua thì có bị trừ hao nhiều so với trường hợp nhẫn còn nguyên vẹn không? Việc vàng bị cháy có làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi vàng hay giá trị thực tế hay không?

Tôi cũng lo rằng khi mang ra tiệm, họ sẽ vin vào việc nhẫn không còn nguyên hình dạng để ép giá, trong khi bản chất vẫn là vàng 9999. Trường hợp như của tôi thì nên xử lý thế nào cho hợp lý để tránh thiệt thòi?

Độc giả Hồng Loan

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn