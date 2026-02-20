Nhận USD do chị gái từ Mỹ gửi về, tôi có phải đóng thuế?

Chị gái tôi định cư tại Mỹ hơn 10 năm nay. Gần đây, thấy vợ chồng tôi làm ăn khó khăn, chị thường xuyên gửi tiền USD về phụ giúp, khi thì vài trăm, lúc vài nghìn USD.

Có đợt chị gửi qua ngân hàng, có đợt nhờ người quen xách tay về giúp rồi đưa lại cho tôi. Tổng số tiền trong một năm cộng lại cũng khá lớn.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là tiền chị em trong gia đình hỗ trợ nhau lúc khó khăn, hoàn toàn không phải tiền làm ăn hay kinh doanh gì cả. Tuy nhiên, một người bạn lại nói rằng nhận tiền từ nước ngoài chuyển về, nhất là bằng USD, có thể phải kê khai và đóng thuế thu nhập cá nhân. Nghe vậy, tôi thấy lo vì từ trước đến nay chưa từng kê khai hay làm thủ tục gì liên quan đến khoản tiền này.

Hiện tại, tôi đã dùng một phần số tiền đó để sửa lại nhà, phần còn lại gửi tiết kiệm tại ngân hàng bằng tiền đồng sau khi đổi từ USD. Tôi băn khoăn không biết việc nhận tiền do người thân ở nước ngoài gửi về như vậy có bị xem là thu nhập chịu thuế hay không? Nếu số tiền được gửi nhiều lần trong năm, tổng giá trị lớn thì có khác gì so với việc nhận một lần? Trường hợp nhận tiền mặt do người quen mang về giúp có khác với nhận qua chuyển khoản ngân hàng không?

Tôi có cần phải làm thủ tục khai báo với cơ quan thuế hay ngân hàng hay không? Nếu trước đây chưa kê khai gì thì giờ có bị truy thu hay xử phạt gì không?

Độc giả Dạ Thảo

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn