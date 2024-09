Nhẫn trơn vượt 80 triệu một lượng

Giá vàng nhẫn tăng nhanh theo diễn biến thế giới, sáng nay lên mức kỷ lục 80,5 triệu đồng một lượng.

Ngày 21/9, giá mua bán vàng nhẫn trơn 24K tại các thương hiệu tiếp tục đi lên, thiết lập mức kỷ lục mới.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn tại 78,9 - 80,2 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng một lượng so với hôm qua. Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, vàng nhẫn lên 79,4 - 80,55 triệu. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) yết 79,5 - 80,55 triệu đồng. Giá nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu là gần 79,4 - 80,55 triệu một lượng.

Giá vàng nhẫn tăng nhanh hơn 1 triệu đồng mỗi lượng trong hai ngày gần đây, theo diễn biến của kim loại quý trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, giá vàng miếng sáng nay vẫn đi ngang, giá bán ra thị trường 82 triệu đồng một lượng.

So với đầu năm, mỗi lượng vàng nhẫn cao hơn khoảng 17,2 triệu một lượng, tương đương mức tăng gần 27,5%, ghi nhận mức sinh lời vượt trội so với nhiều kênh đầu tư khác. Hiệu suất sinh lời của vàng miếng thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 8%, từ sau khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp chính sách.

Khách mua vàng tại cửa hàng SJC Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Ảnh: Thanh Tùng

Sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lần đầu tiên giảm lãi suất cơ bản kể từ 2020, giá vàng thế giới liên tiếp lập kỷ lục mới.

Lãi suất thấp có lợi cho vàng, do công cụ này không trả lãi cố định. Goldman Sachs nhận định, vàng trong "thị trường tăng giá không thể lay chuyển" và đã cập nhật dự báo cuối năm lên 2.700 USD một ounce. Các ngân hàng hàng đầu thế giới cũng đều chung dự báo lạc quan về kim loại quý trong 2024 và 2025.

Hiện, mỗi ounce vàng giao ngay neo quanh 2.621 USD, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương 78,2 triệu đồng một lượng. Theo đó, giá vàng nhẫn trong nước cao hơn 2-2,5 triệu đồng so với thế giới còn mức chênh lệch của vàng miếng là gần 4 triệu một lượng.

Quỳnh Trang