Nhận tiền từ số tài khoản lạ, tôi có được phép tiêu xài không?

Tài khoản ngân hàng của tôi bất ngờ nhận được 15 triệu đồng từ số tài khoản lạ, không kèm theo bất kỳ thông tin hay tin nhắn giải thích nào.

Tôi không biết liệu số tiền đó có phải là của người thân quen gửi cho tôi nhưng lại cố tình giấu tên vì nguyên nhân nào đó, hay chỉ đơn giản là giao dịch chuyển nhầm từ ai đó. Hay đây là hành động có chủ đích của kẻ xấu, cố tình chuyển nhầm để thực hiện mưu đồ mà tôi chưa rõ.

Hiện tôi thấy bối rối không biết phải làm gì. Liệu tôi có quyền tiêu xài số tiền này không? Nếu không được phép sử dụng số tiền này, tôi cần phải làm gì để đảm bảo rằng mình không gặp phải rắc rối với pháp luật? Cũng như nếu số tiền này cứ nằm im trong tài khoản mà không được sử dụng, thì thật sự có vẻ khá lãng phí.

Độc giả Thế Vũ

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn