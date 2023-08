Nhẫn thông minh của Samsung có thể mang tên Curio

Tên gọi Samsung Curio xuất hiện trong đơn đăng ký nhãn hiệu của hãng Hàn Quốc lên Văn phòng Sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh.

Các tài liệu được nộp hôm 22/8 liệt kê thiết bị thuộc nhóm Class 9. Đây vốn là phân loại các sản phẩm gồm nhẫn thông minh, phần mềm dành cho nhẫn thông minh, máy tính đeo được, thiết bị liên lạc điện tử kỹ thuật số có thể đeo được... Nhãn hiệu bao gồm biệt danh Curio có thể là tên mã sản phẩm hoặc cũng có thể là tên chính thức khi bán ra thị trường, theo Sammobile. Không có thông tin về cấu hình, tính năng của sản phẩm đi kèm hồ sơ.

Trước đó, thiết bị của Samsung được nhiều trang công nghệ dự đoán mang tên Galaxy Ring giống hệ sinh thái thiết bị khác của hãng như đồng hồ Galaxy Watch, máy tính bảng Galaxy Tab...

Đơn đăng ký nhãn hiệu hé lộ thiết bị có tên Samsung Curio. Ảnh: Sammobile

Theo The Elec, Samsung đã hoàn thành quá trình nghiên cứu phát triển nhẫn thông minh và có thể đưa vào sản xuất từ tháng 8. Công ty đã chuẩn bị xong nguồn cung phần cứng cần thiết cũng như dây chuyền lắp ráp linh kiện. Tuy nhiên, sản phẩm thương mại có thể phải tới đầu năm 2024 mới ra mắt.

Ngoài quy trình quản lý tiêu chuẩn, nhẫn Curio còn phải trải qua nhiều quy trình chứng nhận khác nhau để đạt tiêu chuẩn "thiết bị y tế". Giống như dòng Galaxy Watch, sản phẩm không chỉ có tính năng điện tâm đồ mà còn có thể theo dõi tình trạng nhịp tim bất thường.

Thông thường, các thiết bị y tế muốn đạt chứng nhận phải trải qua quá trình xét duyệt, thử nghiệm trên sản phẩm chính thức trong vài tháng. Các nguồn tin dự đoán Galaxy Ring có thể sẽ được công bố cùng dòng Galaxy S24 vào đầu năm sau.

Ảnh dựng Curio theo tin đồn. Ảnh: Panache

Các bằng sáng chế được nộp tại Hàn Quốc cho thấy Samsung Curio (Galaxy Ring) trang bị cảm biến ECG và PPG cho phép đo nhịp tim và nhiệt độ cơ thể. Ngoài ra, nhẫn còn tích hợp SmartThings để điều khiển các thiết bị thông minh khác trong gia đình như TV. Thiết bị đeo ngón tay của Samsung cũng có thể kết hợp với kính thực tế ảo để định vị bàn tay, giúp kính nhận biết chính xác cử chỉ người dùng, hỗ trợ cho việc điều khiển.

Trong khi đó, Samsung đã lên kế hoạch ra mắt kính thực tế ảo vào năm sau. Ban đầu, hãng dự định giới thiệu kính năm nay, nhưng hoãn lại do màn hình của thiết bị có chất lượng kém hơn so với màn hình OLED trên Vision Pro của Apple. Bên cạnh đó, việc thiếu ứng dụng và nội dung cho thiết bị cũng là một trong những lý do khiến sản phẩm chưa thể trình làng.

Hoài Anh