Nhân sự kinh nghiệm - nguồn lực quan trọng của BEST

Những ngày đầu gia nhập thị trường Việt Nam, thách thức lớn nhất mà ban lãnh đạo BEST Inc. Việt Nam đối mặt là việc nội địa hóa hệ thống nhân sự. Thời điểm mới hoạt động, đơn vị chiêu mộ gần 30 nhân viên đảm nhiệm các nghiệp vụ chủ chốt tại các bộ phận. Anh Đặng Đức Nam - Giám đốc bộ phận Chăm sóc khách hàng là một trong những nhân sự đã gắn bó với BEST từ ngày đầu. Đến nay anh đã xây dựng đội ngũ chăm sóc khách hàng với gần 100 nhân viên qua các kênh hotline, fanpage, livechat… giúp khách hàng tương tác trực tiếp với nhân viên và được phản hồi trong vòng 20 giây.