Nhân sự chất lượng là cốt lõi phát triển của BEST Express

Xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt, đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn... là chiến lược chủ chốt của BEST Express tại Việt Nam, bên cạnh công nghệ, hạ tầng.

Ngay từ khi mới gia nhập thị trường Việt Nam, tập đoàn BEST Inc. nhận định ngoài xây dựng nền tảng công nghệ, hạ tầng vững chắc, còn cần tập trung kiến tạo đội ngũ nhân sự địa phương vững chắc. Tất cả yếu tố trên cộng lại mới đủ để doanh nghiệp phát huy hết năng lực và tăng trưởng nhanh ở một thị trường mới.

Ban lãnh đạo tập đoàn định hướng thu hút nhân tài trong nước, có sẵn kiến thức thị trường và am hiểu khách hàng. Đây là ưu điểm giúp doanh nghiệp nước ngoài mới nhanh chóng thích ứng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.

Đến nay, BEST Express Việt Nam đã có hơn ba năm phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những đơn vị chuyển phát nhanh được đối tác, khách hàng tin tưởng, lựa chọn. Trên suốt hành trình đó, không thể thiếu sự góp mặt của những nhân sự nòng cốt, góp phần làm nên thành quả hiện tại của cả đơn vị.

Người vun đắp nền tảng quản lý trực tuyến

Công tác tại BEST Express Việt Nam từ tháng 2/2020, anh Huỳnh Hiển Quyền - Giám đốc R&D và IT là một trong những người hoàn thiện bộ công cụ quản lý trực tuyến của doanh nghiệp. Hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành, anh dùng kinh nghiệm tích lũy, cùng đội ngũ BEST phát triển toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin tại chi nhánh Việt Nam.

Anh Huỳnh Hiển Quyền - Giám đốc R&D và IT. Ảnh: BEST Express

Anh Quyền từng tham gia vào nhiều dự án quan trọng của công ty như: tích hợp toàn diện thông tin quản lý vận hành, tối ưu app nhân viên giao hàng, ra mắt dự án user app phục vụ cho shop online, dự án thanh toán COD bằng mã QR...

Trong đó, tích hợp toàn diện thông tin quản lý vận hành V9 được xem là dự án trọng điểm, giúp thống nhất dữ liệu cho toàn hệ thống. Các bưu cục bên dưới quản lý vận hành hiệu quả, chính xác hơn.

Ngoài ra, hệ thống còn giúp số hóa dữ liệu đối soát thông qua kết nối trực tiếp với ngân hàng, cập nhật thông tin phí thanh toán, thu hộ COD. Cách này giúp rút ngắn thời gian đối soát, tăng hiệu suất xử lý cho bộ phận kế toán và đối tác bưu cục nhượng quyền.

Tháng 4/2022, Giám đốc R&D và IT đã cùng đội ngũ hợp tác triển khai API, cho phép kết nối máy chủ dữ liệu, triển khai dịch vụ thông báo hành trình đơn hàng trực tuyến qua ZNS. Tính năng này giúp người nhận cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời về kế hoạch giao hàng. Sau khi đưa vào ứng dụng, tỷ lệ giao thành công của BEST gia tăng đáng kể.

Cũng trong năm 2022, anh Quyền cùng các chuyên gia R&D của tập đoàn BEST Inc. triển khai dự án nâng cấp ứng dụng BEST Express cho người dùng với loạt tính năng mới: theo dõi trạng thái đơn hàng, quản lý COD, phiếu đối soát... Người dùng có thể theo dõi chi tiết đơn hàng theo thứ tự thời gian tuần, tháng.

Tính năng tương tác song song cũng được bổ sung giúp người dùng phản hồi trực tiếp với BEST để được hỗ trợ nhanh chóng. Loạt thay đổi này được khách hàng phản hồi tích cực vì giúp nâng cao trải nghiệm dịch vụ.

Hiện hệ thống công nghệ thông tin BEST Express cũng đang kết nối với một số nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến SAAS và nhiều đối tác shop online, hỗ trợ các seller và lên đơn nhanh chóng, hiệu quả...

Đầu năm 2023, bộ phận R&D và IT tiếp tục cho ra mắt hệ thống Dashboard vận hành trên app, giúp bưu cục theo dõi chỉ số thuận tiện với đầy đủ thông tin gồm: chỉ số lấy và giao hàng thành công, tỷ lệ quét hàng nhập kho và bàn giao... Đây cũng là hạng mục vị giám đốc tâm đắc nhất.

Dashboard giúp các bưu cục nắm bắt số liệu, theo dõi hoạt động chi tiết để kịp thời đưa ra phương án vận hành phù hợp. Nhờ đó, chất lượng vận hành cũng cải thiện đáng kể. Cụ thể, chỉ số lấy hàng thành công tăng 15%; hàng hóa xử lý nhanh hơn, sớm giao đến tay người nhận; các vấn đề phát sinh tại bưu cục được chuyên gia hỗ trợ kịp thời.

Sắp tới, anh Quyền và đội ngũ của mình tiếp tục lên kế hoạch triển khai thêm nhiều dự án phù hợp nhu cầu thực tế của khách hàng và đối tác. Ứng dụng BEST Express sẽ được bổ sung tính năng hỗ trợ khách vãng lai trực tiếp lên đơn.

Đồng thời từ cuối tháng 5/2023, đơn vị cho chạy thử tính năng định vị tuyến đường giao hàng ngắn nhất trên ứng dụng cho shipper. Dự kiến sau khi chạy thử hoàn tất, tính năng mới sẽ được áp dụng đồng loạt trên toàn hệ thống từ đầu tháng 6, giúp shipper xác định lộ trình giao hàng, rút ngắn thời gian vận chuyển.

Người truyền cảm hứng về BEST Express

Trước khi gia nhập BEST Express Việt Nam, anh Phan Lê Văn - Phó chủ quản bộ phận đào tạo BEST Express Việt Nam, có 14 năm giảng dạy tại các trường đại học Công nghiệp, cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và đại học Công nghiệp thực phẩm tại TP HCM.

Khi thương mại điện tử bùng nổ tại Việt Nam, anh Văn nhận thấy chuyển phát nhanh nhiều tiềm năng tăng trưởng. Mô hình nhượng quyền bưu cục tuy mới, song lại cho thấy còn nhiều dư địa phát triển vì chưa nhiều người biết và nắm bắt.

Đó cũng là lý do anh quyết định bỏ việc giảng viên, dấn thân vào lĩnh vực chuyển phát nhanh. Nói là làm, anh Văn nhận lời BEST phụ trách công tác đào tạo nghiệp vụ cho đối tác nhượng quyền và nhân viên BEST trên toàn quốc. Cựu giảng viên đại học mong muốn công việc mới có thể giúp anh trau dồi thêm kiến thức ngành chuyển phát nhanh và mô hình đầu tư kinh doanh mới này.

Từ tháng 10/2020 đến nay, Phó chủ quản bộ phận đào tạo đã dẫn dắt đội ngũ chạm nhiều thành tích. Tính đến tháng 5, anh góp mặt trong hơn 150 khóa đào tạo trên toàn quốc, hướng dẫn gần 3.000 lượt học viên. Trong đó có 73 lớp đầu vào được tổ chức cho khối bưu cục nhượng quyền, thu hút gần 2.200 học viên trên cả nước.

Anh Phan Lê Văn - Phó chủ quản bộ phận đào tạo BEST Express Việt Nam. Ảnh: BEST Express

Các khóa đào tạo của anh Phan Lê Văn được đối tác nhượng quyền hưởng ứng. Nội dung buổi học ngoài đào tạo chuyên môn còn giúp chia sẻ những mẹo và bí quyết hữu ích, gồm: cách vận hành bưu cục chuyển phát nhanh, biến tài nguyên BEST cung cấp thành ưu thế phát triển; tổ chức đội ngũ nhân sự và quản lý con người hiệu quả... Qua đó, các nhà đầu tư chưa có kiến thức về logistics nói chung có thể tìm được định hướng phù hợp, sớm hoàn vốn và có lợi nhuận.

Không chỉ hỗ trợ đào tạo ban đầu, trong quá trình vận hành thực tế, anh Văn và đội ngũ còn tư vấn, giúp bưu cục tháo gỡ khó khăn phát sinh. Nhiều nhân viên lâu năm trong công ty cũng từng trải qua các lớp học của "thầy" Văn. Hầu hết cho biết nhờ được hướng dẫn, họ tự tin hơn về kỹ năng, nghiệp vụ, từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cẩn Y