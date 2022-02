Nhân sự bất động sản được chào thu nhập bạc tỷ

TP HCMVừa vượt bão Covid, các doanh nghiệp địa ốc bắt đầu cuộc đua tuyển lao động, chào mức thu nhập hàng trăm đến cả tỷ đồng một năm.

Khảo sát của VnExpress, những ngày đầu xuân Nhân Dần, thông tin tuyển dụng môi giới địa ốc, chuyên viên và quản lý bất động sản bắt đầu nóng dần với mức chào lương tăng, thưởng cao, thu nhập từ hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng một năm.

Phó giám đốc một công ty môi giới bất động sản có trụ sở tại quận 5 tiết lộ, năm 2022, doanh nghiệp cần tuyển dụng thêm khoảng 300 nhân viên sale để nâng lực lượng môi giới lên tiệm cận cả nghìn lao động. Việc tuyển này nhằm phục vụ cho chiến lược bán hàng trong năm mới, danh sách rổ hàng là loạt dự án tại TP HCM, các tỉnh giáp ranh và một số tỉnh miền Trung.

Cụ thể, mức lương sale địa ốc được công ty này tuyển 6-6,5 triệu đồng một tháng chưa bao gồm phí môi giới (trả theo sản lượng bán hàng), nếu bán hàng giỏi có thể đạt mức thu nhập từ hàng trăm triệu đồng đến nửa tỷ đồng một năm. Lương chuyên viên 12-15 triệu đồng một tháng, thu nhập 600-900 triệu đồng một năm. Còn lương nhân sự cấp quản lý phát triển đại lý bán hàng được chào 40 triệu đồng một tháng, thưởng tuỳ doanh số, có thể đạt thu nhập 1,5-2 tỷ đồng một năm.

Vị lãnh đạo công ty này cho biết việc tuyển dụng đã tiến hành từ cuối quý IV nhưng gặp một số khó khăn khi lực lượng lao động về quê sớm. "Tôi hy vọng sau kỳ nghỉ Tết này, người lao động sẽ trở lại TP HCM và sớm tham gia vào thị trường tuyển dụng", ông nói.

Môi giới bất động sản bán hàng mùa dịch. Ảnh: Văn Phạm

Cũng khởi động sớm chương trình tuyển dụng, giám đốc kinh doanh công ty môi giới bất động sản có trụ sở tại quận 2, TP Thủ Đức cho biết, ngay từ trước kỳ nghỉ Tết doanh nghiệp đã thăm dò, đánh tiếng và chào tuyển thêm nhân viên kinh doanh cho năm 2022 trên một số kênh mạng xã hội.

Công ty đặt mục tiêu tuyển 150 nhân sự, gấp 3 lần so với quân số hiện nay (50 người) để bán bất động sản liền thổ dọc theo các tỉnh duyên hải miền Trung và Lâm Đồng. Mức chào lương cơ bản cho sale 6-7 triệu đồng một tháng, chưa kể phí môi giới, sẽ được đào tạo kỹ năng bán hàng, thu nhập có thể đạt hàng trăm triệu đồng một năm nếu nhập cuộc cùng với guồng quay của công ty.

Trong khi đó, một doanh nghiệp chuyên phát triển dự án bất động sản (chủ đầu tư) có trụ sở tại quận 3, hiện quân số môi giới hơn 2.000 người có kế hoạch tuyển dụng năm 2022 không dưới 500 nhân sự mới nhằm phục vụ cho việc mở bán các dự án doanh nghiệp làm chủ đầu tư tại khu vực miền Trung và TP HCM.

Còn một doanh nghiệp có trụ sở tại quận Phú Nhuận, TP HCM, là chủ đầu tư chuyên phát triển dự án bất động sản liền thổ ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam cũng đang có kế hoạch nâng đội ngũ sale bất động sản từ 2.000 môi giới lên 3.000 trong năm 2022.

Hiện mức lương cơ bản cho môi giới tại công ty này khoảng 7-8 triệu đồng một tháng chưa kể phí môi giới. Lương quản lý cấp trung có 1-3 năm kinh nghiệm khoảng 15-20 triệu đồng một tháng. Thậm chí, để tăng tính hấp dẫn và giảm áp lực cho người lao động, công ty tuyển dụng này không áp doanh số và hứa hẹn nếu bán được sản phẩm do công ty làm chủ đầu tư có thể đạt mức thu nhập từ hàng trăm triệu đồng đến bạc tỷ một năm.

Ông Nguyễn Lộc Hạnh, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Ngọc Châu Á xác nhận, cuộc đua tuyển dụng nhân sự ngành địa ốc bắt đầu nóng dần từ cận Tết, sau khi các công ty đã chốt xong việc trả lương thưởng. Các mức thu nhập được chào trên thị trường tuyển dụng chỉ có lương cơ bản là chắc chắn thực nhận, còn các khoản thưởng khác thực chất chỉ là lời hứa hẹn, người lao động phải đạt chỉ tiêu đề ra mới được hưởng.

Năm 2022, do lực lượng lao động tại TP HCM đã về quê sớm hoặc bị đào thải hàng loạt trong đợt dịch lần thứ tư chưa kịp quay lại thành phó, là một trong những lý do khiến thị trường tuyển dụng nóng lên.

Ông Hạnh nhận định, sau 2 năm phòng thủ mùa dịch, năm 2022 là thời điểm bản lề đế các chủ đầu tư xả hàng, chủ yếu là các dự án có giá trị cao ở nội đô Sài Gòn và rổ hàng cực lớn ở vùng phụ cận TP HCM cùng với bất động sản nghỉ dưỡng. Để giải quyết đầu ra cho bài toán bán hàng, tất cả doanh nghiệp còn trụ lại được sau cơn bão Covid đều tăng cường tuyển dụng môi giới, nhân viên kinh doanh, chuyên viên và các cấp quản lý. Khi nhu cầu lao động tăng cao nhưng nguồn cung tạm thời suy giảm là lý do các chào mời tuyển dụng nhân sự ngành này đang xuất hiện mức thu nhập khủng như hiện nay.

Theo ông Hạnh, cuộc đua tuyển nhân sự bất động sản năm 2022 đang có sự cạnh tranh khá gay gắt giữa các sàn nhỏ với sàn to, chủ đầu tư với các sàn quy mô lớn. Vũ khí để săn nhân sự bất động sản năm Nhâm Dần đang thay đổi so với các năm trước khi mức lương cơ bản cho môi giới bất động sản đồng loạt tăng lên, các mức cam kết thưởng, phúc lợi đi kèm cũng hấp dẫn hơn so với năm ngoái.

Thị trường tuyển dụng này phân ra thành 2 nhánh. Nhánh thứ nhất là các công ty phát triển dự án, tức chủ đầu tư, trực tiếp tuyển dụng. Nhân viên được tuyển chỉ bán hàng trong giới hạn các dự án của công ty phát triển. Mức lương của các chủ đầu tư trả cho môi giới nhìn chung cao hơn so với các sàn.

Nhánh thứ hai là các công ty môi giới (phân phối) tuyển dụng. Nhân viên làm việc cho các sàn môi giới này có thể bán rổ hàng mở rộng hơn do tiếp cận được nhiều dự án của các chủ đầu tư trên thị trường. Mức lương cơ bản của các sàn địa ốc trả cho môi giới thường thấp hơn 20-25% so với các chủ đầu tư nhưng bù lại rổ hàng lớn, nhiều sản phẩm nên dễ chào bán hơn và dễ đạt doanh số hơn.

Không ít trường hợp các chủ đầu tư bất động sản đã niêm yết chấp nhận bỏ tiền nuôi mảng môi giới, tuyển dụng ồ ạt với lương cao hơn đối thủ trên thị trường và không có lãi ở mảng miếng này. Bù lại các chủ đầu tư thu được lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính. Điều này cũng có nghĩa là chi phí bán hàng luôn chiếm một tỷ trọng tương đối cao trong cơ cấu giá thành bất động sản và không phải do môi giới quyết định.

Diễn biến này thúc đẩy các doanh nghiệp chỉ là nhà môi giới dự án thuần túy phải có nghiệp vụ cao, kỹ năng bán hàng tốt mới đủ sức cạnh tranh. Các công ty môi giới cần phát triển hệ thống phân phối chất lượng, hiệu quả vượt trội mới có thể đứng vững và khiến các chủ đầu tư bỏ tiền thuê sàn địa ốc phân phối hàng cho họ. "Cuộc đua săn nhân sự ngành bất động sản góp phần sàng lọc các nhân tố yếu kém và giúp thị trường phát triển chuyên nghiệp hơn", ông Hạnh nhận xét.

Vũ Lê